Proteggersi dai truffatori, ecco come sopravvivere al telemarketing selvaggio.

Non è una novità che spesso chi riceve telefonate da call center debba ritrovarsi a combattere con veri e propri professionisti della truffa. Il telemarketing è uno strumento intramontabile per ‘fregare’ i malcapitati consumatori, che spesso si ritrovano senza armi di fronte a questi soggetti senza scrupoli.

Recentemente il fenomeno è ulteriormente cresciuto, anche perché le persone sono molto più in casa rispetto al solito. Questo non vuol dire che però si sia completamente indifesi. Gli Esperti della redazione di ProiezionidiBorsa hanno raccolto alcuni consigli e strumenti, ufficiali e legali, per consentire ai lettori di far valere i propri diritti.

L’aiuto viene infatti da Assocontact, che riunisce su tutto il territorio nazionale oltre 60 imprese di business process outsourcers. In collaborazione con l’Osservatorio Imprese e Consumatori, è stato stilato un vero e proprio manuale di sopravvivenza al telemarketing selvaggio, ai comportamenti al limite della legalità e utile a smascherare le truffe.

Un nuovo strumento, insomma, che arriva dopo il codice di autoregolamentazione del 2018 che le imprese del settore avevano acquisito per dare credito ai propri contact center. Ed anche a difesa del consumatore, che così dovrebbe avere ulteriori sicurezze.

Ecco dunque alcuni dei consigli contenuti in questo nuovo strumento di autotutela. Innanzitutto il numero del call center non dev’essere anonimo, l’operatore deve specificare da dove chiama, presentarsi e qualificare sia il suo contact center di riferimento che l’azienda. Questo ovviamente comporta che il numero debba essere ricontattabile, e iscritto al Registro operatori comunicazione.

L’operatore dev’essere reale e non una registrazione: bisogna sempre stare attenti che nella telefonata non ci siano secondi di silenzio, o che non risponda nessuno. Infine, le modalità di recesso di qualsiasi contratto sottoscritto telefonicamente devono essere esplicitate e chiare. E qualora non lo siano, il cliente ha tutto il diritto di chiedere spiegazioni su ogni punto della telefonata.