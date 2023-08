A ridosso del setup mensile del 17 dicembre i mercati azionari internazionali sembrano aver arrestato il ribasso iniziato intorno al 4 agosto, setup annuale rosso. Cosa potrebbe accadere da ora in poi? Venerdì i prezzi si sono fermati millimetricamente su supporti di breve e medio termine ma il vero appuntamento sarà quello di venerdì 31 agosto. Questa sarà la data più importante e a parer nostro darà indicazioni di medio periodo. Si scenderà per mesi oppure riparte da ora in poi il rialzo a Wall Street?

Statistiche a favore

Il 2023 presenta queste probabilità in base allo studio delle serie storiche dal 1898 ad oggi:

rendimento che potrebbe superare il 20%;

elevata probabilità che l’anno chiuderà positivo;

elevata probabilità che sia stato segnato il minimo decennale;

il minimo annuale doveva essere formato nel primo trimestre e il massimo fra fine novembre e la prima decade di dicembre.

Riparte da ora in poi il rialzo a Wall Street? Gli swing da evitare e quelli che invesce si dovrebbero formare

La seduta di contrattazione del 28 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.559,98

Nasdaq C.

13.705,13

S&P500

4.433,31.

Attenderemo ribassi di alcuni mesi se le chiusure di agosto saranno inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.705

Nasdaq C.

13.567

S&P500

4.385.

Nuove vendite con una chiusura giornaliera inferiore a:

Dow Jones

34.093

Nasdaq C.

13.462

S&P500

4.375.

Al momento gli obiettivi ribassisti sono ancora intatti:

Dow Jones

34.000/33.400

Nasdaq C.

13.300/12.800

S&P500

4.368/4.300.

Su alcuni time frame e fra questi quelli a 4 ore, giornalieri e settimanali si ravvisano divergenze positive per le medie settate a 200/400 e 600. Questo ci fa ben sperare e rimanere ancora ottimisti. Probabilità a favore, swing che non sono ancora ribassisti e divergenze positive potrebbero far risalire i prezzi velocemente. E come da nostre attese anche il ribasso di agosto dovrebbe poi essere stato una vera e ulteriore occasione di acquisto. Vedremo quali saranno gli sviluppi dei prossimi giorni.

