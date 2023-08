Quanto costa DAZN e su quanti dispositivi si può guardare tutta la Serie A 2023-2024 in contemporanea?

Conto alla rovescia per l’inizio di nuovo appassionante campionato di Serie A TIM. Vediamo il prezzo dell’abbonamento e i servizi riservati alla nuova stagione calcistica e se e come si può risparmiare.

La piattaforma di streaming web DAZN scende in campo anche quest’anno con una vasta gamma di offerte dedicate agli amanti dello sport. Il sistema, alternativo alla tradizionale PayTv, permette di seguire in esclusiva i grandi match di Serie A e non solo, compresi di pre e post gara. Ovviamente, per tutto questo c’è un costo. Vediamo come abbonarsi, quanto costa e che prevedono le offerte attualmente in vigore.

Come abbonarsi in tre semplici mosse

Partiamo da come poter sottoscrivere l’abbonamento in poche mosse. Per l’esattezza sono 3 i passaggi da seguire. DAZN offre la possibilità di scegliere la modalità di pagamento. Tramite l’app o semplicemente andando sul sito ufficiale di DAZN bisognerà cliccare su “Scopri tutti i piani”. Dopo aver selezionato il piano desiderato, si dovrà scegliere la tipologia di pagamento.

A questo punto, si può optare per un pagamento mensile, oppure annuale, (rateizzato o da pagare in un’unica soluzione). Ovviamente, il costo dell’abbonamento annuale appare più vantaggioso in termini economici, ma parleremo di quanto costa DAZN tra poco. Dopo aver scelto la tipologia di pagamento, si procede con l’attivazione dell’account. Inserire il nome il cognome, email e creare una password. Il terzo passaggio è scaricare l’app sullo smartphone, tablet o pc.

Quanto costa DAZN e su quanti dispositivi possiamo vedere contemporaneamente le gare?

Si può scegliere tra tre piani: start, standard e plus. L’offerta start include il basket, l’UFC, l’NFL, il calcio femminile e tante altre gare. Il costo è di 9,99 euro al mese. Si possono registrare fino a 4 dispositivi e in contemporanea sulla stessa rete interna sono previsti 2 dispositivi.

L’offerta standard, invece, è quella più venduta, e comprende tutti gli sport disponibili su DAZN: quindi, la Serie A TIM, LaLiga EA Sports, il basket, l’UFC, il tennis, l’NFL e altro. Il costo è di 30,99 euro al mese. Si possono registrare fino a 6 dispositivi e si può guardare in contemporanea sulla stessa linea internet interna 2 dispositivi.

Infine, DAZN plus include tutti gli sport disponibili su DAZN: la Serie A TIM, LaLiga EA Sports, il basket, l’UFC, il tennis, l’NFL e molto altro. Il costo è di 45,99 euro al mese. Si possono registrare fino a 7 dispositivi e guardare in contemporanea su 2 reti domestiche e 2 dispositivi in contemporanea anche su reti internet diverse.

Per tutte le offerte la modalità di pagamento annuale offre una percentuale di risparmio maggiore. Inoltre, per problemi di linea o cadute di segnale, con DAZN si può chiedere il rimborso.