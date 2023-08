Le tue ciglia sono corte? Sveliamo i 3 segreti dei make up artist per un incredibile effetto allungante

Il tuo sguardò sarà valorizzato e le tue ciglia sembreranno lunghissime grazie a questi tre trucchetti del mestiere.

Con lo sguardo giusto, si può tutto. Quando anche le parole sono superflue, basta un semplice sguardo per comunicare un’emozione o uno stato d’animo. Si dice che la persona giusta sia quella con cui ci si capisce con un solo sguardo, ed è proprio così. Ecco perché è così importante enfatizzare gli occhi con il trucco giusto. I make up artist si concentrano moltissimo sullo sguardo e hanno ragione a farlo. Usano delle particolari tecniche non note al grande pubblico, con cui riescono a rendere lo sguardo intenso, profondo ma allo stesso tempo luminoso. E, soprattutto, rendono le ciglia lunghissime, grazie ad alcuni piccoli trucchetti.

Oggi li scopriremo e faremo assolutamente a meno delle tanto diffuse ciglia finte. Allungheremo le nostre in maniera naturale e, grazie a particolari effetti ottici, il nostro sguardo sarà enfatizzato da ciglia rimpolpate, oltre che lunghissime. Provare per credere.

Le tue ciglia sono corte? Ecco cosa devi fare prima di andare a letto e quando ti trucchi

La skincare ha un impatto vitale sulla salute della nostra pelle. La sera, quando ci strucchiamo prima di andare a letto, dovremmo fare molta attenzione a come trattiamo le nostre ciglia.

In particolare, potremmo sfruttare un prodotto naturale ottimo per nutrirle e allungarle. Qualcuno rimarrà sorpreso, visto che si tratta di un olio assolutamente naturale. Stiamo parlando dell’olio di cocco.

Un olio dalle proprietà infinite

Uno degli olii più utilizzati per il trattamento delle ciglia è quello di ricino. Questo è notoriamente utile per allungare le ciglia. Noi, però, ci concentreremo su un altro olio naturale ricco di proprietà benefiche per le ciglia: quello di cocco.

Questo prodotto tutto naturale è particolarmente ricco di sostanze benefiche, come gli acidi grassi e la vitamina E. Grazie alle sue qualità, l’olio di cocco è perfetto per rendere morbidi e lucenti i capelli, ma anche per rendere più folte le ciglia. Per trarne i benefici, basterà metterne un po’ sulle ciglia la sera, con uno scovolino pulito e inutilizzato. Noterai presto benefici grazie a questo semplice rimedio, ma non è tutto.

I segreti da usare quando ti trucchi

Le tue ciglia sono corte? Forse usi il mascara sbagliato. Quello giusto per chi ha le ciglia finte è il mascara con lo scovolino a cono. Questo servirà a rendere le ciglia più incurvate e, otticamente, più folte. Inoltre, i make up artist consigliano di distribuire il mascara in questo modo.

Bisognerà, innanzitutto, tenere fermo lo scovolino sulla base delle ciglia, nella rima superiore dell’occhio. Sarà importante tenere fermo lo scovolino per qualche secondo, e poi proseguire a zig zag lungo il resto delle ciglia. Questo è un trucchetto davvero utile, che utilizzano solo i professionisti del settore.

Un sempreverde da tenere sempre in borsetta

Infine, non dimentichiamo quanto sia importante l’utilizzo del piegaciglia. Prima di truccarci, infatti, dovremo chiudere le ciglia nel piegaciglia, e tenere premuto lo strumento per qualche secondo.

Se eseguito nel modo giusto, questo sarà un altro trucchetto da maestro che ci renderà ancora più bello lo sguardo.