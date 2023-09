La gonna lunga è il capo cult della moda autunno/inverno 2023-24: ecco 3 modelli a meno di 20 euro e 4 idee per abbinarle  

In ogni stagione, la gonna lunga è un capo d’abbigliamento che non tramonta mai. Adatta per tanti stili e contesti, scopriamo insieme alcuni modelli alla moda fra i più economici e alcune idee per indossarla ed essere alla moda.

Le gonne lunghe sono un capo d’abbigliamento molto versatile. A seconda degli accostamenti, alle calzature e agli accessori indossati, cambia stile completamente. Si trasforma in maniera radicale così da essere perfetta sempre, per un look informale ed un evento elegante.

La gonna lunga è il capo cult della moda autunno/inverno 2023-24

Oltre a tornare alla ribalta per la prossima stagione, la gonna lunga sta bene a tutte. Ne esistono di vari modelli e basta scegliere quello più adatto alla propria fisicità.

Sulle donne più piccole (meno di 170 cm), stanno bene i modelli ‘slim’ che aderiscono al fisico. In caso di forme generose, invece, preferire i modelli ampi e morbidi, magari con uno spacco frontale.

Se si ha un lato B piuttosto generoso e importante, l’accorgimento astuto è accorciare un poco l’orlo in modo da scoprire le caviglie e indossare i tacchi. Infine, con un fisico a pera, si consiglia di puntare sulle gonne lunghe con tagli asimmetrici.

3 modelli economici di gonna lunga

Oggigiorno si cerca di risparmiare su tutto: quando si fa la spesa alimentare al supermercato e, a maggior ragione, sul vestiario. Per comprare un gonna lunga trendy non c’è bisogno di dar fondo al salvadanaio. H&M, ad esempio, propone un comodo modello in jersey ad appena 14,99 euro. Su Zalando, il modello classico di Anna Field costa solo 17,99 euro. Su Amazon, infine, la romantica gonna lunga in chiffon, marchio YiLang, la si trova a 15,99 euro. Con queste cifre, è facile potersi togliere lo sfizio di acquistare anche più di un modello.

4 idee di outfit

Abbiamo detto che la gonna lunga è il capo cult della moda autunno/inverno 2023-24. Vediamo ora come indossarla per essere davvero cool.

Per una gita fuori porta nelle prime giornate di freddo, la gonna lunga è un ottimo capo da abbinare ad una pratica T-shirt e giacca in jeans. Ai piedi, sono perfette delle comode sneakers. Per trasformare lo stesso outfit in qualcosa di più classico ed elegante, basterà sostituire la maglietta con una giacca crop e le scarpe da ginnastica con delle ballerine rasoterra.

Ecco ora un paio di idee di stile per chi sa osare.

La gonna lunga la abbiniamo ad una classica t-shirt bianca, su cui portare un maxi blazer e dei mocassini.

Altra alternativa: T-shirt bianca modello over e giacca di pelle con stivali da cowboy.

