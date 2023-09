Gli strumenti di investimento del risparmio postale non mancano mai di stupire la clientela. L’emittente, infatti, ne adegua nel tempo tanto il ventaglio dei prodotti disponibili quanto le rispettive condizioni commerciali. Ad esempio questo buono fruttifero postale prevede interessi fissi e crescenti e possibile premio finale in soldi: di quale stiamo parlando?

Il riferimento è al buono Risparmio Sostenibile, un prodotto d’investimento della durata di 7 anni con una particolare struttura dei rendimenti. Scopriamola.

Il risparmio postale oggi tra offerta Supersmart e buoni postali

Abbiamo accennato prima del risparmio postale. Esso ricomprende i vincoli legati all’offerta Supersmart (per i soli titolari di libretto Smart) e i buoni postali.

Sul primo fronte, al momento le offerte disponibili per la sottoscrizione sono solo due, l’offerta Standard (360 giorni) e quella Premium (366 giorni). Abbiamo già visto quali sono le condizioni di sottoscrizione dell’una e dell’altra offerta. Qui ci limitiamo solo a dire che il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 2,50% nel 1° caso e del 3,50% nel 2°.

Sul fronte buoni, invece, l’attuale scuderia dei prodotti in sottoscrizione è composta da 9 soluzioni differenti. Al riguardo abbiamo già visto quali sono, quanto rendono e quali sono i 2 prodotti i cui rendimenti sono aumentati dal 7 settembre.

Questo buono fruttifero postale prevede interessi fissi e crescenti e possibile premio finale in soldi: lo conosci?

Consideriamo adesso il buono Risparmio Sostenibile: cosa prevede di particolare, quanto rende a scadenza e prima della scadenza?

Questo titolo è emesso solo nella forma dematerializzata e paga interessi fissi e crescenti (struttura step-up) fino a scadenza. In particolare, il tasso effettivo annuo lordo di rendimento alla fine di ciascuno dei 7 anni è pari a:

0,50% al compimento del 1° anno;

0,60% al termine dei primi 24 mesi;

0,75% dopo 3 anni di possesso del buono;

1,00% alla chiusura del 4° anno;

1,10% al termine dei primi 60 mesi;

1,25% al compimento del 6° anno;

1,50% alla naturale scadenza del titolo, cioè l’1,50% annuo lordo (1,32% netto) dal 1° al 7° anno di detenzione del buono.

In definitiva i coefficienti lordo e netto (della sola ritenuta fiscale) per il calcolo dei montanti a scadenza sono:

1,10984491 (coefficiente lordo);

1,09611430 (coefficiente netto).

Ricordiamo che essendo un buono dematerializzato non s’incorre nel rischio prescrizione. Qui, infatti, interessi e capitale sono accreditati a scadenza e in automatico sul conto di regolamento dell’intestatario del titolo.

L’eventuale premio a scadenza di questo buono fruttifero

Questo buono fruttifero postale prevede interessi fissi e crescenti. In più c’è da dire che lo strumento consente di ottenere anche un eventuale premio, un extra rendimento, in base all’andamento di un Indice al quale è collegato. Si tratta dell’Indice azionario Stoxx Europe 600 ESG-X, un paniere che ricomprende aziende valutate in base a una serie di parametri di sostenibilità.

L’eventuale premio (esclusivamente a scadenza) del buono è pari a una percentuale del trend positivo fatto dall’indice nel periodo di possesso del buono. Nello specifico, il tasso di partecipazione è del 50% del rialzo conseguito dallo Stoxx Europe 600 ESG-X. Invece in caso di variazione nulla o negativa al titolare del buono non spetta alcun premio, ma solo gli interessi fissi e crescenti di cui sopra.

In chiusura ricordiamo che non ci sono costi di acquisto, gestione e rimborso, tranne gli oneri sociali. Ossia la ritenuta fiscale del 12,50% sugli interessi e l’imposta di bollo nei modi e casi previsti dalla Legge. Quanto al rimborso, esso può aversi anche prima dei 7 anni. In tal caso al risparmiatori spetterà il capitale maggiorato degli interessi netti maturati fino all’anno precedente compiuto.