Quanto costa un weekend in Umbria, in uno dei borghi più belli d’Italia, tra percorsi naturalistici e gioielli d’arte

La fine dell’estate è il periodo migliore per organizzare delle uscite nei fine settimana. Le temperature si attenuano, le giornate sono ancora lunghe e i prezzi scendono. Quanto si spende per un weekend in Umbria con tutta la famiglia? Andiamo a scoprirlo.

Piccolo è bello. Sempre più visitatori apprezzano la bellezza dei piccoli borghi disseminati da Nord a Sud lungo tutta la Penisola. Secondo un’indagine di Coldiretti/Ixè quest’anno 3 italiani su 4 hanno visitato o visiteranno i borghi più belli del nostro Paese. Bellezza sicuramente ma anche prezzi bassi sono i motivi principali che orientano verso questa scelta in un’estate di rincari. Ma i borghi sono anche la meta prediletta da chi ama esplorare percorsi nuovi e poco battuti, vere meraviglie da scoprire.

Uno dei borghi più belli d’Italia

La meta da scoprire in Umbria è Stroncone, entrato da poco nella lista esclusiva dei Borghi più belli d’Italia. Abbarbicato in cima a una collina a 450 metri di altitudine è un centro di impianto medioevale immerso nel verde e nel silenzio. Siamo in provincia di Terni, quasi al confine con il Lazio. Stroncone è un gioiello da conoscere lentamente percorrendone le strette vie e ammirandone le bellezze artistiche. Il Monastero di San Simeone abbarbicato lungo il fianco della collina domina in posizione scenografica tutta la vallata. All’interno conserva affreschi di epoca barocca.

Stroncone è posto lungo il Cammino dei Protomartiri, un itinerario ad anello lungo 105 chilometri che si snoda intorno a Terni toccando borghi incantevoli, castelli ed eremi e permettendo di scoprire angoli di grande bellezza naturalistica. Nato come pellegrinaggio, il Cammino può essere percorso anche con spirito laico alla scoperta di luoghi ricchi di arte e cultura.

Quanto costa un weekend in Umbria?

Chi ama le due ruote preferirà la Via di San Francesco, un percorso ciclabile di cui Stroncone costituisce una delle tappe. La ciclovia tocca i luoghi che ricordano la vita del santo, affascinanti e carichi di spiritualità, eremi e borghi immersi in paesaggi incantati. All’altezza del borgo di Citerna interseca la ciclovia del Tevere che si snoda lungo le rive del fiume. Nei dintorni di Stroncone la meraviglia del Lago di Piediluco e la Cascata delle Marmore.

Quanto costa soggiornare in un posto così ricco di fascino? I prezzi in zona sono accessibili soprattutto se si opta per un B&B. Sulle principali piattaforme di servizi turistici online è possibile trovare strutture ricettive a tre stelle a partire da 90 € a notte adatte ad ospitare un intero nucleo familiare formato da 2 adulti e 2 bambini. Prezzi convenienti si trovano anche negli splendidi campeggi sul Trasimeno. I tre migliori ristoranti in zona secondo le recensioni espresse dagli internauti sono Ristorante Delicato (fascia prezzo: 6 € – 14 €), La Trota, Grano e Sale.

Quanto costa un immobile nel borgo di Stroncone?

Secondo la stima delle principali piattaforme di compravendita immobiliare, il prezzo medio di vendita delle case a Stroncone è di 661 €/mq con un minimo di 275 €/mq e un massimo di 1.180 €/mq.

Per gli affitti il costo medio è di 7,36 €/mq al mese con un minimo di 6,35 €/mq al mese e un massimo di 8,38 €/mq al mese. Per chi pensa a un soggiorno più lungo.

