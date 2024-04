Come investono i loro soldi i grandi della finanza? Come sapere i loro piani di risparmio per generare ricchezza

Ogni giorno siamo assillati dalle promesse di trader online che promettono di farci conquistare il paradiso finanziario. Pullulano lezioni, webinar, e costosi corsi finalizzati a spiegare le basi della difficile arte dell’investire i soldi.

Così proviamo ad apprendere come comprendere cicli, teorie, scenari macroeconomici e relazioni monetarie. L’obiettivo è quello di battere il mercato. Ma la domanda che potrebbe sorgere nei confronti di tanti guru ed esperti è estremamente semplice, e quasi sempre è l’unica che non viene affrontata. Al di là della teoria, come investono i loro soldi i grandi della finanza? Ecco il libro che finalmente svela un mondo troppo poco noto.

Un approccio filosofico ed analitico

Il merito dell’intuizione è di Joshua Brown e Brian Portnoy e del loro libro intitolato “I tuoi soldi”, edito da Hoepli. Per loro il momento fondamentale non è la teoria, ma il passaggio alla realtà. Spesso, infatti, la finanza personale ha molto più a che vedere con la comprensione della persona che della finanza. Infatti, capita spessissimo che ciò che consigliamo di fare agli altri non equivale a ciò che noi siamo pronti a fare per noi stessi. Un po’ come quei medici che si trovano a dare consigli sulla tenuta del regime alimentare o fisico, ma che poi compiono scelte diverse per sé stessi. In generale, potrebbe essere la conferma di come non esiste un concetto unico universalmente di educazione finanziaria, ma esistono sensibilità diverse. Proprio per questo risulta fondamentale questo libro. Cosa possiamo trovare al suo interno?

Una lista di nomi di gestori di fondi, di broker, di presidenti di centri di studi, di personalità del mondo universitario e di quello della grande industria che spiegano precisamente come gestiscono i loro soldi.

C’è chi predilige la lineare semplicità di pochi progetti a lungo termine, ed assicura che la finalità dei propri investimenti o risparmi non è altro che mantenersi indipendente. Allora opta per un semplicissimo piano basato su fondi comuni, interesse composto, ed un’ampia base di liquidità per evitare di dover distogliere i propri investimenti a medio e lungo termine. Accompagnando allo stesso tempo una vita scevra da spese folli.

Altri, invece, vogliono differenziare fino alle estreme conseguenze, cercando poi di collegare investimenti a detrazioni e deduzioni collegati a determinati strumenti di risparmio. D’altronde a nessuno piace venire soverchiati dalle tasse. Certo il parametro di riferimento sono gli Stati Uniti, un mondo economico per tanti aspetti diverso dal nostro.

Ma il pregio del libro è ulteriore. Ci spiega non solamente come i grandi risolvono i problemi, ma il perché. La filosofia alla base delle loro azioni è ben più profonda della semplice razionalità dei numeri. Non da meno, di estremo rilievo sono le righe dedicate ai grandi errori che ciascuno di loro prima o poi avrà commesso. L’esperienza è la madre di tutti gli insegnamenti, e questo libro lo insegna molto bene.

