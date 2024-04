Hai mai pensato di comprare casa pagando 1 euro? Ecco lo splendido paese siciliano in cui è possibile

Numerosi piccoli Comuni italiani hanno dato vita ad una curiosa iniziativa: mettere una casa in vendita ad una cifra simbolica e cioè 1 euro. Tra questi c’è anche una splendida cittadina siciliana, che si trova tra mari e monti. Cerchiamo di capirne di più.

Hai mai pensato di comprare casa pagando 1 euro? Sembra impossibile, eppure è vero. Piazza Armerina è uno dei paesi italiani che hanno aderito a questa curiosa iniziativa. Si tratta di un’antica città di origine medievale e che presenta un pittoresco centro storico con opere barocche e normanne. I suoi mosaici sono patrimonio dell’UNESCO.

Da citare anche le innumerevoli bellezze naturalistiche presenti. Infatti, il paese è circondato dalle foreste del Parco Ronza e da altri boschi. Inoltre, è presente anche un lago artificiale, chiamato Olivo, nonché una riserva naturale in cui si trova anche il monte Rossomanno. Il clima è mite e anche in estate supera raramente i 32 gradi. Si tratta di una cittadina molto tranquilla, adatta anche ad anziani e famiglie con bambini piccoli a carico.

Hai mai pensato di comprare casa pagando 1 euro? Ecco come fare

Per acquistare una casa al modico prezzo di 1 euro basta contattare il Comune di Piazza Armerina e dichiarare la propria intenzione. Tuttavia, bisogna obbligarsi a ristrutturare l’immobile entro un termine prestabilito, cioè 365 giorni.

Quindi, oltre alla simbolica cifra che abbiamo citato, ci sono comunque dei costi di almeno 20-25 mila euro da sostenere. A carico dell’acquirente, ovviamente, ci sono anche le spese notarili, le volture e l’accatastamento. Il senso dell’iniziativa, a cui hanno aderito diversi altri Comuni italiani, è quello di ripopolare e restaurare il centro storico della cittadina.

Chi può aderire all’iniziativa

Tutti possono comprare casa a 1 euro, purché si impegnino a restaurare l’immobile entro un anno dall’acquisto. Non c’è, insomma, un limite reddituale o patrimoniale. Inoltre, anche chi vuole ristrutturare gli appartamenti allo scopo di creare strutture turistiche oppure di usarlo come casa vacanza potrà richiedere di aderire all’iniziativa.

E i cittadini stranieri? Anche loro possono scegliere di comprare casa a 1 euro a Piazza Armerina o in altre zone d’Italia. L’importante è che siano in possesso di un codice fiscale italiano, che può essere richiesto tramite l’Ufficio consolare. Per ottenerlo, bisogna presentare una copia del proprio documento di riconoscimento assieme al modulo di richiesta.

