Il 10 ottobre verranno pubblicati i dati della trimestrale di Luis Vuitton che apre il periodo della pubblicazione dei risultati per le azioni del settore del lusso. Questa volta il periodo delle trimestrali cade in un momento poco favorevole visti i venti di guerra che arrivano anche dal Medio Oriente. Infatti, il lusso soffre e a questa tendenza non si sottrae Moncler. Come arriva alla trimestrale il titolo della società guidata da Ruffini? Quali potrebbero essere gli scenari più probabili?

I titoli del lusso preferiti dalla grandi banche di affari

Secondo Bank of America (Bofa) il settore del lusso potrebbe dare buone soddisfazioni nei prossimi mesi. Per la banca di affari americana, le aziende che potrebbero dare le maggiori soddisfazioni sono Lvmh, Brunello Cucinelli e Hermès. Non è da trascurare, però, Moncler. L’azienda italiana, infatti, è tra quelle che sono attese crescere di più. Bofa stima una crescita dei ricavi del 14% per Moncler.

Le raccomandazioni degli analisti

Tranne 1, i 27 analisti che coprono il titolo Moncler sono molto ottimisti. Il rating medio, infatti, è Compra. Dal punto di vista del prezzo obiettivo medio a un anno, poi, le quotazioni risultano essere sottovalutate di circa il 28%. L’aspetto interessante, però, è che anche nello scenario più pessimistico le azioni Moncler risultano essere sottovalutate di circa il 7%. Nello scenario più ottimistico, invece, la sottovalutazione sale a oltre il 40%.

Il lusso soffre e Moncler scende in Borsa. Gli scenari più probabili in vista della stagione delle trimestrali: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 9 ottobre in ribasso del 3,00% rispetto alla seduta precedente a quota 54,34 €.

La lunga discesa del titolo guidata dalla proiezione ribassista (linea continua) ha portato le quotazioni a toccare il punto di inversione più importante dove la probabilità che la tendenza inverta è massima. Questo evento ha fatto rimbalzare il titolo dando origine alla tendenza al rialzo (linea tratteggiata). Tuttavia, le prime resistenze in area 56 € hanno evidenziato una debolezza della struttura rialzista che potrebbe essere definitivamente accantonata nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 53,77 €.

