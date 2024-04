Quanto costa andare in vacanza in Giappone - Foto da pexels.com

Il Giappone è la meta dei sogni per tanti giovani e giovanissimi cresciuti guardando i cartoni nipponici o subendo il fascino di questa cultura così diversa dalla nostra. Proprio per questo, in tanti mettono da parte soldi per poter, un giorno, recarsi lì in vacanza. Anticipiamo infatti che non si tratta di un viaggio economico, anche nel caso in cui si faccia tutto il possibile per risparmiare. Quindi, potrebbe non essere alla portata di chiunque.

La terra del Sol Levante è indubbiamente ricca di fascino. La sua cultura è completamente diversa dalla nostra e proprio per questo migliaia di persone ne sono follemente attratte. Proprio per questo, vorrebbero potercisi recare in vacanza.

Ma quanto costa andare lì? A breve risponderemo a questa domanda vedendo il prezzo medio di un viaggio aereo, di un alloggio e non soltanto.

Quanto costa andare in vacanza in Giappone?

Uno dei costi maggiori da affrontare è proprio quello del viaggio, che può arrivare a costare finanche 1.000 euro. Il consiglio è quello di prenotare il volo aereo con largo anticipo, in modo tale da poter risparmiare un po’ di soldi. In genere, anche un centinaio di euro.

Si consideri poi il costo dei trasporti. Prendendo il treno per raggiungere il paese in cui è situato il proprio alloggio, infatti, si potrebbero spendere finanche 300 euro. Il prezzo di un alloggio, invece, può ammontare anche a 80-90 euro a notte nel caso di un albergo. Si riduce drasticamente, invece, qualora si decida di andare a dormire in un ostello. Lì si possono pagare dai 40 ai 60 euro a notte.

Per usare il cellulare in Giappone, inoltre, si potrebbe aver bisogno di una SIM nuova. Anche questo è un costo di cui tener conto. Infine, ci sono da considerare anche quelli legati al cibo, che variano a seconda di ciò che si sceglie di mangiare.

Il totale

Dunque, quanto costa andare in vacanza in Giappone? Chi vuole alloggiare lì almeno una settimana deve tenere in conto una spesa tra i 1.600 e i 2.200 euro, purché non si conceda particolari sfizi. È molto probabile, tuttavia, che la cifra superi addirittura quella che abbiamo qui riportato.

D’altronde, difficile che non si voglia fare shopping o visitare qualche attrazione.

Lettura consigliata

3 temi di investimento che saranno molto rilevanti nei prossimi mesi