Samsung batte Apple sulle vendite: quanto vale la società di Cupertino secondo gli analisti?

I mercati azionari internazionali sono giunti ad un punto nodale: quale strada prenderanno da ora in poi? E i vari tentativi di rimbalzo che sono stati tentati nei giorni scorsi come devono essere “inquadrati”? Al momento, se non cambierà qualcosa nei prossimi giorni, riteniamo che le probabilità siano ancora al ribasso.

Le news

Samsung batte Apple sulle vendite di smartphone nel primo trimestre del 2024, vendendo 60,1 milioni di dispositivi rispetto ai 50,1 milioni di iPhone venduti da Apple, secondo le stime dell’International Data Corporation (IDC). Questo ha portato Samsung a conquistare il 20,8% delle quote di mercato, rispetto al 17,3% di Apple. Le aziende cinesi Xiaomi, Transsion e Oppo completano la top 5 del settore.

La fortuna di Samsung è stata anche favorita dal Governo degli Stati Uniti, che ha annunciato sovvenzioni fino a 6,4 miliardi di dollari per espandere la produzione di chip nel Texas. Questo finanziamento fa parte della strategia degli Stati Uniti per incrementare la produzione di chip nel Paese, contrastando la dipendenza dai semiconduttori prodotti in Asia.

Grazie a questa iniziativa, si prevede che Samsung investirà circa 45 miliardi di dollari nella costruzione e nell’espansione dei suoi impianti in Texas entro la fine del decennio.

Questi investimenti high-tech non solo creeranno ricchezza e posti di lavoro negli Stati Uniti, ma rappresentano anche un’opportunità significativa per Samsung, che ha previsto un utile operativo nel primo trimestre 2024 di oltre dieci volte superiore all’anno precedente, principalmente grazie all’aumento dei prezzi dei chip.