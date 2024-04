3 temi di investimento che saranno molto rilevanti nei prossimi mesi

I trader sono influenzati da tanti fattori quando scelgono in che modo investire il proprio capitale. C’è chi, ad esempio, opta per cavalcare trend secolari demografici, economici, ambientali o tecnologici. In merito a questi ultimi, si pensi ad esempio al boom dell’Intelligenza Artificiale, che nello scorso hanno fatto sì che alcuni titoli di Wall Street emergessero in modo preponderante guidandone il rally. Ci stiamo riferendo ai ”Magnifici 7” (Amazon, Meta, Apple, Alphabet, Microsoft, Tesla e Nvidia) che tanto hanno fatto discutere gli investitori.

Nonostante gli eccellenti risultati ottenuti da questi ultimi, gli analisti invitano a non cedere a facili entusiasmi in merito all’Intelligenza Artificiale, facendo riferimento a quanto successo nei primi anni Duemila. Dopo il crollo dell’estate del 1998, i mercati salirono vertiginosamente fino alla primavera del nuovo millennio. Il motivo di ciò? Gli investitori puntarono sul settore tech e alcune delle aziende che vi appartenevano decuplicarono i loro prezzi nel giro di pochi mesi. Tuttavia, questa situazione si rivelò temporanea. Infatti, ad oggi molte di quelle aziende tech sono fallite ed altre perdono ancora il 90% dai massimi raggiunti in quegli anni.

Chiusa questa breve parentesi, ricordiamo che l’Intelligenza Artificiale non sarà l’unico tema di investimento su cui si potrà puntare nei prossimi mesi. Ce ne sono anche altri che fanno e faranno discutere notevolmente investitori e analisti.

3 temi di investimento che saranno molto rilevanti secondo gli analisti: cambiamenti demografici e case green

Secondo Robeco, i temi cardine dei prossimi mesi saranno i cambiamenti socio-demografici e la salvaguardia della Terra e delle sue risorse. Un pensiero simile a quello degli analisti di Pictet, secondo i quali gli investitori potrebbero puntare sul settore delle case green e cioè quelle che puntano al risparmio energetico.

Quindi, ci saranno molte opportunità in settori come quelli della produzione, della trasmissione e stoccaggio sostenibile dell’energia, della gestione dei rifiuti, dell’elettrificazione delle auto, della biodiversità e dell’acqua.

Le infrastrutture

Per Paras Andas, responsabile degli investimenti di Artemis, anche le infrastrutture saranno presto un tema di grande rilevanza e destinato ad acquisirne ulteriormente nel corso del prossimo decennio, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici. Insomma, ecco ben 3 temi di investimento che saranno molto rivelanti e di cui sentiremo parlare spesso nei prossimi mesi.

