Per capodanno ecco 4 idee eccezionali per festeggiare alla grande spendendo davvero molto poco

Il capodanno è alle porte e nella nostra testa inizia a girare la solita domanda: cosa fare l’ultimo dell’anno? Niente paura, ecco alcune idee per trascorrere un fine anno divertente e iniziare il 2023 alla grande spendendo veramente poco.

Infatti uno dei problemi di quest’anno è la ridotta possibilità economica. Scegliere dove trascorrere il 31 dicembre potrebbe diventare un problema, che si trasforma in ansia all’avvicinarsi della fatidica data senza avere deciso nulla. E allora per capodanno ecco 4 idee eccezionali, per risolvere il problema dell’ultimo dell’anno.

Purtroppo quest’anno i soldi scarseggiano a causa delle bollette pazze che potrebbero alleggerire il portafoglio e ridurre le risorse per il Natale. Riuscire a risparmiare sul riscaldamento è abbastanza semplice, utilizzando un accorgimento che eviterà una bolletta stellare. Più difficile è risparmiare sui festeggiamenti del 31 dicembre. Infatti l’inflazione ha fatto aumentare i prezzi di circa il 10% rispetto allo scorso anno. Questo incremento riguarderà ristoranti, ingresso a locali ed ovviamente la spesa per un eventuale cenone.

Per capodanno ecco 4 idee originali per iniziare alla grande il 2023 spendendo poco o anche nulla

Iniziamo con una idea a costo zero. Dopo due anni di pandemia, ritornano i concerti in piazza. E allora perché non approfittare e festeggiare l’anno nuovo ascoltando musica e ballando in mezzo alla gente? Dopo la cena ci si arma di una bottiglia di spumante da stappare a mezzanotte, di due bicchieri di plastica, e si va in piazza a festeggiare. Magari coi mezzi pubblici, per evitare guai in strada. Molte città organizzeranno concerti ed eventi gratis.

Chi al freddo della piazza in mezzo a sconosciuti preferisce il caldo della casa, perché non organizzare una cena tra amici? Per molti potrebbe sembrare complicato cucinare per 4, 6 o magari 10 persone, ma anche in questo caso ci sono delle soluzioni semplicissime. Soluzione 1: chiediamo a ciascuno di portare qualcosa da mangiare e sulle proposte degli ospiti stiliamo un menu. In questo caso il capodanno sarà veramente quasi a costo zero. Se invece abbiamo un po’ di soldi possiamo sempre organizzarci con la rosticceria o con il reparto gastronomia di una grande distribuzione. Però ricordiamoci di prenotare per tempo i piatti scelti.

Cosa fare il 31 dicembre: le alternative per chi ha un piccolo budget

Se scartiamo la cena in casa o da amici e la festa in piazza, allora possiamo organizzare qualcosa di originale con un piccolo budget. Per esempio trascorrere la fine dell’anno in un agriturismo. Quest’anno moltissime strutture offrono pacchetti con cenone e pernottamento. Svegliarsi il primo dell’anno in mezzo alla natura nel relax più totale sarebbe un grande inizio anno. Le offerte sul web non mancano.

Vogliamo un inizio dell’anno ancora più rilassante? Invece dell’agriturismo si possono scegliere le terme. Così si può festeggiare la fine dell’anno con una cena elegante e iniziare il 2023 immerso in calde acque. Quale miglior inizio dell’anno? La scelta in Italia è vastissima, lo Stivale è piano di località termali eccezionali.