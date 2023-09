Quanto costa andare all’Oktoberfest e quanto costa la birra quest’anno?

A Monaco di Baviera, in Germania, torna la tradizionale “Festa della Birra”. Dal 16 settembre al 3 ottobre tutti gli amanti della bevanda più gettonata del Mondo potranno vivere un’esperienza fuori dall’ordinario. Ma quanto costa andare all’Oktoberfest? Quanto costa la birra? Vediamo qualche dato.

Una festa da record! Circa 6 milioni di ospiti ogni anno. L’Oktoberfest porta in alto la tradizione bavarese con uno spettacolo eccezionale: buon cibo, giostre, attrazioni e tanta birra di Monaco (con e senza schiuma).

L’edizione 2023 è già entrata nel vivo. Sabato 16 settembre si è aperto il sipario con la spillatura da parte del sindaco e la grande sfilata sia degli osti che delle birrerie dell’Oktoberfest. Ieri, domenica 17 settembre si è svolta la sfilata dei gruppi di costumi tradizionali e tiratori. Previsto, invece, per domenica prossima, 24 settembre il concerto all’aperto, mentre martedì 3 ottobre ci saranno gli spari dei petardi per concludere la festa.

Quanto costa andare all’Oktoberfest? E quanto costa la birra?

L’Oktoberfest prevede 35 tendoni, di dimensioni grandi, medie o piccole. Ogni area ha la sua atmosfera, il suo menù da cui scegliere le specialità da assaporare e la sua birra (una sola delle 6 marche autorizzate) che risponde alle caratteristiche previste dall’Editto di purezza del 1516.

Il prezzo di ingresso è variabile (dagli 89 euro ai 159 euro a seconda del tendone). Nel costo del biglietto vengono incluse anche due birre da un Litro. Inoltre, il menù incluso propone anche il classico pollo, tipico della festa. Il costo di un boccale di birra da 1 litro è all’incirca di 14,50 euro. Per i piatti tipici, invece, il prezzo oscilla dai 7,90 euro a 14,50 euro. L’acqua, invece, è gratuita.

Come prenotare un tavolo?

Ricordiamo che l’ingresso all’Oktoberfest è gratuito, ma bisogna arrivare sul posto in tempi utili per evitare file interminabili. Per evitare code e perdite di tempo, si consiglia di prenotare il tavolo all’interno degli stand. Ogni area ha il suo “ufficio prenotazioni”. In media, un tavolo per 10 persone, il prezzo minimo da pagare è di 60 euro. Inoltre, si ricorda che le prenotazioni possono avvenire solo per le aree interne, mentre l’aria delle birrerie all’aperto è sempre aperta al pubblico. Per gli amanti della birra è interessante conoscere anche le birre migliori (da comprare al supermercato) secondo una recente indagine di mercato.