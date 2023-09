Chi è Sophie Codegoni, quanto guadagna con Instagram e Avanti un Altro e il suo cachet per il Grande Fratello VIP 6

Sophie Codegoni sarà la conduttrice di CasaChi, format legato al Grande Fratello. Scopriamo chi è e quanti soldi guadagna grazie alle trasmissioni televisive a cui ha preso parte e a social come Instagram.

Influencer, modella, personaggio televisivo e conduttrice. Questo e molto altro è Sophie Codegoni, una delle personalità più apprezzate dai giovanissimi.

Classe 2000 nata nella città di Riccione, è diventata famosa grazie alla trasmissione Uomini e Donne, durante la quale ha scelto l’ex corteggiatore Matteo Ranieri. La loro relazione però è durata soltanto quattro settimane. Al momento ha una relazione con Alessandro Basciano, che ha conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello.

I due hanno una figlia di nome Celine Blue, nata il 12 maggio di quest’anno, e fino a qualche tempo fa sembrava fossero prossimi a sposarsi. Infatti, durante la Mostra del Cinema di Venezia 2022 Basciano si è inginocchiato alla Codegoni e le ha fatto un’emozionante proposta di matrimonio. Tuttavia, ad agosto 2023 la coppia ha annunciato di star vivendo un momento di crisi.

Chi è Sophie Codegoni e quanti soldi guadagna come Bonas ad Avanti un Altro

Abbiamo dunque scoperto chi è Sophie Codegoni e adesso sveleremo i suoi guadagni. Innanzitutto, bisogna tenere conto di quelli fatti sui social grazie alle sponsorizzazioni.

Solo su Instagram ha 1 milione di seguaci e quindi potrebbe approssimativamente guadagnare dai 2.500 euro ai 5.000 euro a post.

Attualmente interpreta la Bonas ad Avanti un Altro, in passato ricoperto anche da Paola Caruso. Grazie a questo ruolo potrebbe guadagnare circa 1.000 euro per ogni puntata a cui prende parte. Si tratta infatti dello stipendio previsto per tutti gli attori che prendono parte al programma in veste di personaggio.

Il suo cachet per il Grande Fratello VIP 6

In passato, Sophie Codegoni ha preso parte alla sesta edizione del Grande Fratello VIP. Il suo guadagno è stato di circa 715 euro al giorno e quindi di 5.000 euro ogni settimana di trasmissione.

Quindi, ecco svelato il suo incredibile cachet per la trasmissione.

Lettura consigliata

