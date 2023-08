Ecco un pesce dei nostri mari economico e dalle carni pregiate, delizioso in questo piatto veloce

In questo articolo ti presenteremo un pesce magro e che non costa troppo al kg. È diffuso anche nel Mar Mediterraneo e si presta alla realizzazione di ricette semplici e gustose. Scopri di quale si tratta e come cucinarlo.

I piatti economici non sono per forza meno squisiti di quelli più cari. Lo testimoniano i pesci, che amiamo preparati in diverse salse. Che siano di mare, pescati in fiume o nel lago poco importa; sono prelibati e ricchi di proprietà nutritive. Purtroppo, il lato negativo è spesso il prezzo non alla portata di tutte le tasche, salvo alcune eccezioni. Infatti, tra gli alimenti meno dispendiosi in termini economici c’è un pesce povero e sottovalutato. Così trascurato che forse ci passiamo davanti in pescheria e nemmeno lo notiamo. Eppure, si rivelerebbe un ingrediente prelibato per il gusto e la genuinità. Vediamo come si chiama e come riconoscerlo alla vista.

Ecco un pesce dei nostri mari economico ma ricco di sapore

Mentre si fa spesa è difficile non imbattersi almeno in un’occasione nella mormora. Chiamata anche marmora, è un pesce d’acqua salata che predilige i fondali sabbiosi. Lo si può pescare per tutto l’anno, per questo si dovrebbe reperire con regolarità. Ma qual è l’aspetto di questo abitante subacqueo?

La famiglia alla quale appartiene è la stessa del pagello e dell’occhiata. Ha una forma allungata e leggermente piatta sui fianchi. È lungo in media tra i 30 e i 50 cm e può pesare fino a un chilo. La colorazione è probabilmente il vero tratto distintivo. Sul dorso si osservano delle linee verticali brune. Più gialla è invece la zona della coda e delle pinne. Il suo prezzo si aggira sui 10 euro al kg per gli esemplari più economici.

Come cucinarlo in una ricetta gustosa per tutti

Dunque, ecco un pesce dei nostri mari economico e buono. Infatti, con la mormora si possono preparare alcuni manicaretti da acquolina in bocca. Per esempio, figura bene con olive e pomodorini o in un ragù fatto in casa. Inoltre, contiene solamente 97 calorie per 100 g ed è ricca di proteine di alta qualità. Noi ti suggeriamo di cuocerla al forno, con una manciata d’ingredienti di supporto. Ecco quali e quanti (per 2 persone):

una mormora;

2 spicchi d’aglio;

1 limone;

1 mazzetto di prezzemolo;

sale e olio.

Parti togliendo le squame con un coltello, dalla coda fino alla testa. Scarta le pinne e lava il pesce. Usa le forbici per aprire il ventre ed elimina le interiora, quindi esegui un secondo risciacquo. Inizia a insaporire la mormora, salandola sia dentro che fuori. Farciscila con le fette di limone, poi aggiungi aglio e prezzemolo tritato.

Sistema il pesce su una teglia con graticola e un po’ d’acqua sul fondo. Metti altre due fette di limone in cima e inforna nel ripiano centrale in modalità grill. Cuoci tutto per circa 25 minuti, sostituendo eventualmente i limoni bruciacchiati prima di servire.