Viaggiare in Sardegna risparmiando con il glamping: australiani e africani ci dicono come si fa

Non vogliamo rinunciare al mare cristallino più bello d’Italia però i costi delle vacanze ci spaventano. Vogliamo natura e spiagge incontaminate senza spendere una fortuna e non sappiamo come fare. Il glamping ci viene incontro con soluzioni innovative. Soprattutto in Sardegna.

L’hotel costa troppo e non abbiamo più l’età per campeggiare. La nostra soluzione è il glamping. Mette insieme 2 aspetti solo in apparenza inconciliabili delle vacanze. Stessa comodità degli hotel ma costi da campeggio. L’organizzazione è partita da Australia e Africa dove questo modo di viaggiare si è affermato per primo, la Sardegna è la regione italiana in cui troviamo più glamping e di altissima qualità.

Il termine nasce dalla fusione di glamour e camping e questo ci fa capire l’obiettivo da raggiungere. Il campeggio tradizionale viene rivisto creando piazzole con tende attrezzate con lusso e modernità. Letto, cucina, tappeti e cuscini, amache e poltrone, sembra di stare in un giardino di casa ma con la natura selvaggia intorno e il mare caraibico a pochi passi. Chi ha provato l’esperienza non torna più indietro. Ecco alcuni posti in cui possiamo trascorrere una vacanza che non dimenticheremo.

Viaggiare in Sardegna risparmiando con il glamping: perché farlo? Si tratta di vacanze eco-friendly che rispettano le regole del turismo sostenibile rispettando la natura, il territorio e la voglia di viverci a contatto stretto. Senza creare danni. Al glamping Semaforo Capo Sperone di Sant’Antioco per esempio gli igloo futuristici sono sistemazioni ultra comode. Si può scegliere tra tenda stanza o tenda appartamento, la vista è sul giardino o sul mare, le cucine sono private ma viene servita anche la colazione buffet. Una camera Deluxe per la settimana di ferragosto, quindi il momento più alto della stagione, è possibile averla a prezzi che si aggirano sui 1.000 euro. Le offerte a prezzi inferiori sono diversificate.

Una segnalazione è necessaria per il glamping Anglona di Perfugas nel nord della Sardegna. Turismo rurale immersi nella natura, cibo di ottima qualità per i picnic in giardino, attività rilassanti o di gruppo per apprezzare il contatto con la natura. Sono previste escursioni, wine tour ma anche giornate in piscina con solarium a disposizione. Le tende sono ampie e dotate di ogni comfort, possiamo visitare il sito internet che è molto esplicativo e di qualità. È necessario inviare un messaggio per prenotare e conoscere i costi.

Perché si parla di vacanze eco sostenibili? Gli alloggi sono lussuosi ma a basso impatto ambientale. Si va dalle classiche tende alle capanne, dalle case sugli alberi a bungalow e igloo. Le proposte del camping Porto Sosalinos a Cala Liberotto sono state studiate in quest’ottica. Chalet, bungalow o case mobili dotate di ogni comfort per sfruttare le zone incontaminate della Sardegna lasciandole tali. Le ampie terrazze dove prendere il sole e fare gli aperitivi completano scenari davvero unici.

A Gergei, nel centro della Sardegna, l’agriturismo Is Perdas offre strutture che seguono la logica del glamping. Piattaforme in legno e tende esclusive sono dotate di bagno privato e aria condizionata. Intorno, la Giara di Gesturi rappresenta un posto che i turisti amano visitare e in cui perdersi in compagnia degli ultimi cavalli selvaggi d’Europa. Vacanze perfette per fughe romantiche o insieme alla famiglia, questa nuova frontiera conquista subito chi ama la Sardegna. Bisogna solo provare.

