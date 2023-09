Quanto costa affittare da George Clooney Villa Oleandra e a quanto potrebbe essere venduta se l’attore lasciasse il Lario

Si stanno rincorrendo in questi giorni le voci di un clamoroso addio di George Clooney al Lago di Como. Dopo più di 20 anni, l’attore americano che decise di acquistare Villa Oleandra a Laglio nel 2002, starebbe pensando di venderla.

Per il momento pare essere solo una voce in arrivo da oltreoceano, che, però, sarebbe confermata da ambienti vicini al sex symbol hollywoodiano. Sarebbe la moglie, Amal Alamuddin, a trovare la lussuosa dimora non più in linea con la pace e la tranquillità che la coppia cercherebbe durante le loro vacanze.

Molto meglio la Provenza o la Sicilia, anche se, attualmente, non pare che i due abbiano investito in questi luoghi per sostituire la splendida residenza lariana. Si dice che l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stato l’arrivo dei Ferragnez, che hanno acquistato una villa proprio di fronte a quella di Clooney, a Pognana Lario.

Troppi paparazzi, troppe presenze disturbatrici della loro privacy, certo il luogo è stupendo, ma fin troppo frequentato, soprattutto per Amal, che conobbe il suo George proprio sulle rive del lago.

A quanto l’attore potrebbe vendere Villa Oleandra

Galeotta fu una cena, nell’estate del 2013, quando un amico comune porta la giurista libanese proprio a Villa Oleandra. La scintilla scoccò quasi subito, anche se si concretizzò dopo lunghi scambi epistolari tramite mail. Oggi, a dieci anni esatti di distanza, il luogo del loro primo incontro potrebbe seriamente essere messo in vendita.

Acquistata nel 2002 dal magnate statunitense dell’alimentare Henry Heinz, per una cifra attorno ai 10 milioni di dollari, oggi Clooney parrebbe intenzionato a chiederne dieci volte tante. Numerose ristrutturazioni hanno notevolmente aumentato il valore della residenza, in più il mercato immobiliare della zona è davvero decollato dall’arrivo dell’attore americano. Di conseguenza non ci sarebbe da sorprendersi di fronte a una richiesta simile.

Quanto costa affittare da George Clooney la splendida residenza di Villa Oleandra a Laglio

Se pensiamo poi a quanto l’attore chiede per affittarla per eventi e matrimoni, ecco che quel valore non è poi così strano. Infatti, per un giorno, sono necessari circa 30 mila dollari. Una cifra non impossibile per tanti imprenditori e vip, che hanno la possibilità di godere di una porzione dell’enorme villa.

Difficile credere che George possa abbandonarla definitivamente. Presumibile che, invece, la sua frequenza a Laglio possa diminuire nei prossimi mesi, anche perché parrebbe esserci la Sicilia nel suo marino.

Amal, infatti, si è innamorata di Noto quest’estate e potrebbe convincere il marito a investire in qualche proprietà nella capitale del barocco siculo. Il Mar Ionio sostituirebbe così il Lago di Como, anche se non è detto che l’eventuale acquisto di una proprietà coincida con la vendita dell’altra.

Abbiamo visto, quindi, quanto costa affittare da George Clooney Villa Oleandra. 30 mila euro per sentirsi una star di Hollywood almeno per un giorno.

