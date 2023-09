Qual è la prima cosa da fare quando incassi i soldi dello stipendio, un’azione importante ma considerata da pochi

Date le condizioni disperate in cui versa il mercato del lavoro, attualmente, in Italia, un piccolo consiglio di finanza personale può tornare utile, per capire come gestire meglio il proprio denaro, i risparmi, gli investimenti, le spese fisse come affitto e bollette. Qual è la prima cosa da fare quando incassi lo stipendio?

Arrivare rilassati al giorno in cui si riceve la paga mensile è per molti una vera e propria utopia. Anzi, più spesso si tratta di un’agonia fatta di risparmi, rinunce a uscite e cene fuori, bollette da pagare rimaste indietro. Prima di andare nel panico e pagare precipitosamente tutto, restando magari con quattro spiccioli contati, bisognerebbe prestare attenzione ad aspetti che normalmente vengono ignorati. Ti sei mai chiesto qual è la prima cosa da fare quando incassi lo stipendio? Eppure, una gestione consapevole dei propri conti e delle proprie entrate, è necessaria per risparmiare. Compiere piccole azioni, ma consapevoli, è un buon modo per potersi consentire qualche comodità in più, ma senza avere quella sensazione costante che ricorda l’acqua alla gola. E che purtroppo, è assai sperimentata da chi non ha ancora imparato a gestire correttamente le proprie finanze.

Qual è la prima cosa da fare quando incassi i soldi dello stipendio

Fortunatamente, nella maggior parte dei casi si tratta di accorgimenti finanziari semplici e alla portata di tutti, ma che possono davvero fare la differenza, sia sul breve che sul lungo periodo. Anzitutto, bisogna tenere conto dell’errore gravissimo che un eccesso di entusiasmo, di fronte alla notifica della nostra paga versata, ci spinge a compiere fin troppo spesso. È assolutamente sconsigliabile percepire i soldi dello stipendio e darsi alla pazza gioia. Non che il divertimento sia precluso, ma pianificare feste e uscite con gli amici appena avvenuto il versamento, è un’azione da evitare. Bisogna, invece, tenere sempre presente la provenienza di quei soldi, ovvero dal duro lavoro. Attribuire al denaro il giusto valore è uno dei primi passi per accedere a un gestione finanziaria più soddisfacente.

Un’azione importante ma considerata da pochi per gestire meglio i soldi dello stipendio

Spesso si vive il periodo lavorativo aspettando il week end, in un circolo vizioso fatto di ore di lavoro e ore di riposo. Per questo, è un peccato campare alla giornata, senza prendere in considerazione il fatto di utilizzare lo stipendio per generare altri soldi. Senza però gravarsi di impegni ulteriori. Questo è possibile impiegando una prima parte del nostro stipendio mensile per generare una rendita passiva.

Generare una rendita passiva

Mettere in atto un meccanismo di questo tipo, per alcune persone, significa generare piccole o grandi cifre anche mentre dormono! Parliamo dunque di:

azioni;

investimenti immobiliari (acquistare un appartamento per destinarlo alla locazione turistica; produrre contenuti letterari (e beneficiare dei proventi delle vendite di un libro);

obbligazioni.

In una sola parola: investire. I soldi dello stipendio vanno assolutamente investiti per poter generare altri soldi, oltre a quelli dello stipendio. Una sicurezza in più per il futuro può assolutamente giustificare qualche piccola rinuncia nel presente.