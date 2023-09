Un trionfo l’esordio su Mediaset di Bianca Berlinguer, ecco quanto guadagna la conduttrice dopo aver salutato la Rai

Finisce la programmazione estiva e, in attesa dei grandi duelli autunnali e invernali, riparte il dualismo tra Mediaset e Rai, con i canali del Biscione che sono appena entrati nel nuovo corso, quello voluto da Piersilvio Berlusconi per aumentarne la qualità a scapito del trash.

I primi risultati si sono visti nei giorni scorsi, seppure da prendere con le pinze, visto che la concorrenza con il colosso pubblico non è ancora iniziata. Tuttavia, su Rete 4, l’attesissimo esordio di Bianca Berlinguer ha fatto registrare numeri molto lusinghieri per l’emittente.

Il programma dell’ex direttrice del Tg3 ha raccolto uno share prossimo al 10%. Non male, se confrontato agli ultimi due esordi della trasmissione dopo le vacanze, quando questa andava in onda sui canali Rai. Rispettivamente poco più del 6% il 30 agosto del 2022, addirittura inferiori al 5% l’anno precedente, quando il programma iniziò il 7 settembre.

“È sempre cartabianca”, il programma della Berlinguer parte con il botto

La figlia di Enrico Berlinguer, uno dei politici più importanti della Prima Repubblica, ha esordito con queste poche e semplici parole: “Forse più di qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e anche io sono sorpresa, ma è stata Mediaset a garantire di poter fare il nostro programma”.

Dopo 34 anni di Rai, le sue dimissioni fecero scalpore nel mese di luglio scorso. Ovviamente un nome così importante non poteva rimanere troppo tempo sul mercato e Piersilvio Berlusconi ha deciso di affondare il colpo per portarla a Cologno Monzese, uno dei nomi principali su cui fondare il nuovo corso.

Un trionfo l’esordio su Mediaset del nuovo/vecchio programma della Berlinguer

Giornalista competente e pacata, ha scelto un nome importante, come quello di Flavio Briatore, per iniziare il suo percorso a Mediaset. L’audience l’ha abbondantemente premiata, in attesa che in Rai arrivi la trasmissione che le dovrà fare concorrenza e parta quella di Floris su La7 dal 19 settembre.

Il contratto che la Berlinguer ha firmato con l’azienda che fu di Silvio Berlusconi si dice che superi abbondantemente i 500 mila euro. Di sicuro, la giornalista guadagnerà più del doppio di quello che ha percepito negli ultimi anni di Rai.

Una delle principali avversarie politiche di papà Silvio, acquistata da quella concorrenza che Bianca ha sempre “combattuto”. Potere dei soldi, si dirà, ma, in fondo, come darle torto. Uno stipendio raddoppiato con la possibilità di avere uno spazio in cui pungere chi l’ha allontanata dalla rete pubblica, facendo leva su un folto seguito di telespettatori. In quanti non l’avrebbero fatto?

Certo, non ha mai nascosto le sue idee di sinistra e non è sicuramente la prima persona a lavorare nell’azienda della famiglia Berlusconi pur non condividendo le stesse linee politiche.

Rimane il fatto che è stato un trionfo l’esordio su Mediaset di Bianca Berlinguer. In attesa che le prossime settimane ci illustrino dati più veritieri, con i vari palinsesti che torneranno alla normalità dopo la pausa estiva.