Risparmiare per la pensione non è semplice ma come ogni cosa bisogna prefissare degli obiettivi da raggiungere. L’obiettivo di tanti lavoratori è quello di ottenere a fine carriera lavorativa una pensione che consenta una vita agevole. Ma quanto bisogna mettere da parte ogni mese per poter avere una pensione decente? Scopriamolo insieme.

Quanto bisogna mettere da parte ogni mese per poter avere una pensione decente?

Sono varie le ricerche effettuate su quanto bisogna risparmiare per poter ricevere a fine carriera un assegno decente. Molto dipende anche dall’età del lavoratore e dalla tipologia di lavoro. In linea generale gli esperti raccomandano di risparmiare circa dal 10 al 20% dello stipendio mensile. Questo discorso è valido anche per coloro che hanno stipulato contratti di lavoro intermittente.

Inoltre, il risparmio da mettere da parte deve aumentare unitamente allo stipendio. Ad esempio, quando si ottiene un aumento dello stipendio anche l’importo da mettere da parte deve aumentare.

Questo sistema è di notevole vantaggio per i lavoratori più giovani, in quanto hanno la possibilità di ottenere più aumenti nel corso della loro carriera. Quindi, automaticamente risparmieranno di più.

Per iniziare a risparmiare per la pensione non è mai tardi e mai troppo presto. Con la situazione attuale della crisi economica dell’Italia, assicurarsi una solida base può essere una valida soluzione per la futura pensione.

Una soluzione conveniente?

I fondi pensione permettono di ottenere una pensione integrativa arrivati all’età pensionabile. Inoltre, per coloro che si trovano a distanza di 5 o 10 anni dall’età pensionabile possono accedere al pensionamento con la RITA.

Infine, i fondi pensione permettono grosse agevolazioni fiscali e permettono di risparmiare le tasse. Qui è possibile consultare alcuni esempi pratici su come risparmiare le tasse aderendo ad un fondo pensione

Da considerare anche che i fondi pensione nel 2020 hanno rilevato un rendimento del 3,1% di gran lunga superiore alla rivalutazione del TFR.

Per approfondire l’argomento consigliamo di leggere: eccezionale pensione a 57 anni con i fondi pensioni e rendimenti al 3,1%