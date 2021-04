Ormai ogni famiglia possiede almeno due automobili e l’uso del Telepass è sempre più diffuso. Viene spontaneo chiedersi quanti Telepass bisogna avere se si possiedono più auto. La famosa macchinetta non serve solo a pagare l’autostrada, ma anche i parcheggi auto. In alcune città, come per esempio Milano, si può usare il Telepass per pagare il biglietto per l’ingresso in auto nel centro storico. Con l’aumento dei possibili utilizzi sono aumentate anche le funzionalità e le possibilità che questo strumento offre. Per questo sono aumentate le tipologie di contratti in base ai quali si può noleggiare il Telepass.

Cosa si può fare con i nuovi contratti

Alcuni di questi nuovi contratti prevedono la possibilità di utilizzare il Telepass su auto diverse a seconda delle esigenze della famiglia.

Si può allora rispondere “uno solo” alla domanda quanti Telepass bisogna avere se si possiedono più auto. Basterà controllare le clausole del contratto che si sta per sottoscrivere. Alcuni di essi impongono un limite massimo al numero delle auto su cui l’apparecchio può essere spostato. Altri contratti consentono di indicare targhe aggiuntive in un momento successivo alla sottoscrizione.

Alcune delle formule Telepass per famiglie

La formula Telepass family consente di caricare due targhe diverse sullo stesso conto corrente. Le auto però non possono essere più di due. Diverso è l’abbonamento Telepass Twin. In questo caso chi ha stipulato un contratto Telepass ne può offrire un altro a prezzo scontato ad un soggetto di sua scelta. Se scegliamo di regalarlo ad uno dei nostri figli otteniamo in totale 4 targhe sul Telepass di famiglia.

Come aggiornare il Telepass se cambio auto

Può capitare di comprare un’auto nuova avendo già il Telepass attivo. Registrare la nuova targa è facile. Lo si può fare dal sito www.telepass.com oppure direttamente dal cellulare con la app Telepass. Per i più tradizionalisti c’è anche il numero verde 840.043.043.