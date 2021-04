Quando arriva una nuova stagione oltre che il cambio di indumenti in armadio, si può pensare di rendere il proprio appartamento più fresco ed in armonia. Arriva la primavera ed ecco alcune meravigliose idee per abbellire la casa in questo periodo e come accogliere questa nuova stagione.

La primavera è una delle stagioni più gioiose dell’anno ed è il momento in cui rinasce la natura. Pertanto, si può pensare a rinnovare la propria abitazione in modo nuovo e frizzante. In particolare, partiamo da tre utili consigli che andremo a descrivere nelle prossime righe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il primo è il cambio di colore e quali sono quelli più alla portata per questa stagione. Successivamente descriveremo il rinnovamento dei tessili. Infine, esamineremo quali sono le piante più adatte da tenere in casa per rinnovare il proprio ambiente in primavera. Quindi, arriva la primavera ed ecco alcune meravigliose idee per abbellire la casa in questo periodo.

Cambio di colori in casa

In primavera si può dare un semplice tocco di vitalità alla propria casa rinnovando i colori.

Gli esperti suggeriscono le nuance pastello e per quanto riguarda i colori primaverili indicano il rosa, il giallo, l’azzurro, il verde, ed il lilla.

Sono colori che possono essere utilizzati o sui tessuti o per tinteggiare le pareti delle stanze dell’appartamento.

Tappezzeria e tende più floreali

In merito al rinnovamento dei tessili si potrebbe provare a sostituire le sedute delle poltrone e dei divani oltre che i rivestimenti dei cuscini. Si può scegliere se andare dal tappezziere oppure acquistare i lotti di federe già disponibili ed impacchettati.

La scelta è da far ricadere su tinte primaverili come quelle pocanzi citate accompagnate da trame vivaci e magari da disegni floreali. Sulle tende ed i tappeti basta un piccolo budget per rinnovare completamente l’ambiente.

Da i tendaggi invernali, scuri, si può passare a tende più leggere con colori più trasparenti. In questo modo la luce solare può filtrare illuminando e riscaldando le stanze.

Le piante non possono mancare

Passando invece alle piante per rinnovare la casa e renderla con un’atmosfera primaverile. Si possono dire alcune cose. Innanzitutto, la loro disposizione deve essere o negli angoli, o nelle stanze oppure sulle mensole in cui si vuole dare un tocco di colore in più.

In particolare, sulle mensole le piante danno un nuovo volto all’ambiente, nuove prospettive, senso di positività e di libertà. Ci sono diverse tipologie di piante che possono dare quest’immagine di primavera ma se si ha poco tempo per curarle è bene ripiegare sulle piante grasse.