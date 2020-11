Quando un autista si vede sorpassare da una bicicletta in mezzo al traffico cittadino a volte si spaventa perché il velocipede gli spunta davanti all’improvviso. Per evitare paure inutili è bene sapere con certezza se e come il ciclista può sorpassare una automobile.

Intanto il ciclista deve rispettare il Codice della Strada come ogni mezzo che circoli su carreggiata. Se viola le regole della circolazione può quindi subire delle multe. Per evitare le multe il ciclista deve attenersi alle seguenti regole. Vietato passare con il semaforo rosso, obbligatorio fermarsi se la segnaletica indica uno stop.

Per il sorpasso, che qui ci interessa, funziona semplicemente così. Se il ciclista sorpassa un’automobile da sinistra deve stare attento a non oltrepassare la linea di mezzeria, come ogni altro mezzo in circolazione.

Se e come il ciclista può sorpassare una automobile

Il ciclista è autorizzato a sorpassare una vettura anche da destra, soprattutto se subito dopo la bicicletta deve svoltare proprio a destra. In caso di sorpasso da destra, però, il ciclista deve valutare che ci sia abbastanza spazio. Infatti non deve costringere l’autista ad allargare troppo verso sinistra per lasciargli spazio.

La regola è, quindi, quella di carattere generale. È la regola secondo cui nessuno, su qualsiasi mezzo, deve creare intralcio o disagio alla circolazione degli altri veicoli. Poi si applicheranno i divieti e gli obblighi più specifici, come a tutti gli altri mezzi.

In ogni caso è sempre bene che l’automobilista osservi prudenza nell’avvicinarsi ad una bicicletta. E ciò per ragioni molto pratiche. Se il ciclista, con la sua condotta imprudente, provoca un sinistro ne sarà anche responsabile. È l’ovvia conseguenza dell’art. 2043 del codice civile.

Però ricordiamo che le biciclette non sono soggette all’assicurazione obbligatoria, a differenza delle automobili. È vero che se il ciclista provoca un sinistro dovrà risarcire il danno con tutto il suo patrimonio come ogni debitore. Ma è evidente che, in assenza di assicurazione, ottenere il risarcimento da un ciclista può essere difficoltoso.

La prima difficoltà consisterà proprio nell’identificazione del ciclista che potrebbe allontanarsi velocemente. E le biciclette non hanno targa.