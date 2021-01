Qual è il limite di deposito massimo che il risparmiatore può conservare sulla propria carta PostePay? Come funziona in base alle differenti tipologie di carte prepagate o ricaricabili che offre il servizio di Poste Italiane? In questa guida vedremo quali sono le condizioni di giacenza massima che prevedono la PostePay Standard, Evolution e la Junior ed i limiti che prevedono.

A cosa serve

La diffusione di carte ricaricabili e prepagate offre l’opportunità di effettuare acquisti in maniera molto semplice e rapida. Questa tipologia di servizio svincola dalla necessità di avere un conto corrente e allo stesso tempo di poter utilizzare i pagamenti elettronici. Per quanto riguarda le carte PostePay, esistono dei limiti massimi di ricarica per ogni singola operazione e per l’intero arco di un anno. A questi limiti, inoltre, se ne aggiungono altri che interessano il plafond massimo, ossia la somma di denaro massima che è possibile tenere in deposito. Dunque, quanti soldi si possono tenere sulla PostePay? La risposta alla domanda non è univoca e richiede una disamina precisa di ciascuna tipologia di carta di pagamento di cui il risparmiatore si serve.

Qual è il plafond massimo per ciascuna carta PostePay

La prima che ci apprestiamo ad analizzare è la PostePay Junior. Come suggerisce il termine stesso. Si tratta di una carta di tipo ricaricabile che non è associabile ad alcun conto corrente. Questa è destinata esclusivamente ad una platea di fruitori entro il 18° anno di età per effettuare acquisti online o altro. Per quanto riguarda il limite massimo di deposito di questo tipo di carta, il plafond non può superare i 1.000 euro.

Per quanto riguarda a PostePay Standard le regole sono differenti. Questo tipo di carta è utilizzabile sempre per pagamenti ed acquisti e si può intestare ai maggiorenni. In tal caso, il plafond prevede massimo raggiunge la quota di 3.000 euro. Questo significa che il deposito temporaneo massimo che è possibile conservare sulla PostePay Standard corrisponde a 3 mila euro.

Nel caso della PostePay Evolution si seguono ulteriori e differenti regole. Per questa tipologia di carta con annesso IBAN è possibile assicurarsi un plafond massimo di 30.000 euro. Da questa analisi si apprende dunque quanti soldi si possono tenere sulla PostePay per ciascuna tipologia di carta.

