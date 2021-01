Quali sono le operazioni che ammette la carta elettronica associata al libretto di risparmio postale? Con la carta libretto ostale si può pagare nei negozi? Nella guida odierna i Tecnici di ProiezionidiBorsa spiegano ai Lettori i principali aspetti che interessano questo strumento finanziario e quali operazioni sono ammissibili.

Che cos’è

I servizi che Poste Italiane offre ai propri risparmiatori sono numerosi e differenti in base alle esigenze di ciascuno. La carta libretto postale rappresenta una forma evolutiva del vecchio e noto libretto di risparmio cartaceo che si può ottenere in particolari circostanze. Nello specifico, tale carta è associata al libretto di risparmio smart. In buona sostanza, la forma più evoluta e digitalizzata del libretto di risparmio prevede anche una carta elettronica associata ad esso. Questa carta, sebbene somigli alle classiche carte prepagate o ricaricabili, possiede delle funzioni precise e ben definite. Una domanda che molti si pongono è se con la carta libretto postale si può pagare nei negozi. Per rispondere a questa domanda, è utile capire quale sia la reale funzione della carta libretto postale.

A cosa serve e cosa si può fare con la carta libretto postale

Tale tipologia di carta svolge sostanzialmente la funzione di prelievo e verifica di saldo e lista movimenti. In sostanza, il titolare del libretto postale che intenda effettuare un prelievo dal proprio deposito può servirsi della carta libretto per prelevare da ATM postale. La carta libretto infatti è associata allo specifico libretto di risparmio. Essa è utilizzabile per il prelievo presso tutti gli sportelli che afferiscono al circuito Postamat. Anche la carta libretto, come altre carte del circuito postale, ha un plafond massimo di prelievo giornaliero e mensile. Difatti, come specifica Poste Italiane, il tetto massimo di prelievo giornaliero corrisponde a 600 euro, mentre quello mensile è di 2.500 euro.

Ebbene, dopo aver analizzato questi aspetti che la caratterizzano, con la carta libretto postale si può pagare nei negozi? La risposta alla domanda è negativa. La carta libretto postale non si può utilizzare come una carta di pagamento nei negozi o attività commerciali. Essa infatti non ha le caratteristiche di un bancomat o di una qualsiasi carta di pagamento, ma è esclusivamente una forma evoluta del libretto postale.

Approfondimento

