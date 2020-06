Quanti soldi si possono prelevare al giorno dal libretto postale?

Chi possiede un libretto postale può prelevare può prelevare quanti soldi desidera al giorno o esiste un tetto massimo? Se il titolare del libretto di risparmio deve affrontare una spesa importante e ha bisogno di molti contanti come deve fare? Può prelevare la somma di denaro di cui ha bisogno presso una macchina automatica ATM di Poste Italiane o deve rivolgersi ad un impiegato? In un precedente articolo “Come prelevare tutti i soldi dal libretto postale” abbiamo spiegato al lettore quale procedura deve seguire per ritirare i propri risparmi.

Vediamo adesso in due minuti quanti soldi si possono prelevare al giorno dal libretto postale. E soprattutto come deve fare il titolare del libretto che all’improvviso o per un imprevisto necessita di molto denaro contante. Chi possiede un conto corrente bancario sa che non può prelevare con il bancomat somme di denaro superiore ai 1000 euro.Verifichiamo se anche per il titolare di un libretto di risparmio presso Poste Italiane vige lo stesso limite giornaliero.

I risparmi che l’intestatario del libretto postale ha in deposito sono tutti disponibili, ma non è possibile prelevarli dall’ATM. Il tetto massimo di prelievo giornaliero dallo sportello automatico di Poste italiane è pari a 600 euro. Anche chi possiede un libretto smart deve attenersi agli stessi limiti che vigono per il titolare del libretto ordinario. Entrambi i titolari non possono difatti prelevare più di 600 euro al giorno dall’Atm Postamat.

Più basso il tetto massimo di prelievo per chi invece possiede il libretto IO Cresco, IO Conosco e IO capisco. Si tratta di prodotti postali che hanno come destinatari i bambini da 0 anni, i ragazzi da 12 a 14 anni e i giovani fino ai 18 anni. Per gli intestatari di questi tre libretti per clienti minorenni vige un limite di prelievo pari a 30 euro. Persino il genitore che intende prelevare somme di denaro dal libretto del figlio è tenuto al rispetto di questa soglia massima.