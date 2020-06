Come indicato da un paio di giorni le possibilità sono al ribasso quantomeno di breve. Come guadagnare su questo ritracciamento dei mercati con 3 titoli da vendere subito a Piazza Affari! Il prossimo turning point annuale è il 22 giugno e non ci stupiremmo se il ritracciamento in corso giungesse fino a quella data per poi riportare le quotazioni al rialzo. Come scritto e riscritto, ogni previsione va sempre analizzata e validata per step e rinviamo a questo articolo per i livelli da monitorare per i principali mercati azionari.

Oggi il Ftse Mib Future ha chiuso in area 19.665. Cosa riporterà il future domani al rialzo? Una chiusura giornaliera superiore a 20.180. Se non si assisterà a questo swing il ribasso continuerà almeno fino a venerdì mattina se non oltre.

Da poche settimane si possono aprire di nuovo posizioni short sui titoli ed indici di Piazza Affari quindi ora forti di quanto scritto in precedenza andremo a strutturare delle operazioni che puntano sul ribasso di alcuni titoli azionari.

Quando vogliamo fare trading di breve termine andiamo a cercare quegli strumenti che presentano maggiore forza relativa nella direzione che cerchiamo e meno rischio di fare la cosa sbagliata.

Abbiamo scelto 3 titoli con trend di lungo termine ancora ribassista e quindi il trend di breve ribassista potrebbe portare averi e propri scivoloni. Essi sono, FCA (MIL:FCA), Intesa Sanpaolo, Unicredit.

FCA, vendere a mercato con stop loss a 9,20 ed obiettivo primo a 8,00/7,92. Pericolosa una chiusura settimanale inferiore a 7,98.

Intesa Sanpaolo, vendere a mercato con stop loss a 1,781 ed obiettivo primo a 1,58. Pericolosa una chiusura settimanale inferiore a 1,5536.

Unicredit, vendere a mercato con stop loss a 9,09 ed obiettivo primo a 7,82. Pericolosa una chiusura settimanale inferiore a 7,622.

Si procederà per step.