Quanti soldi si possono prelevare al giorno con il bancomat?

Chi ha un conto corrente in banca quanti soldi può prelevare con il bancomat al giorno? C’è un limite oltre il quale l’istituto di credito non autorizza il prelievo? E se si dovesse aver bisogno di più contanti di quelli che si possono prelevare in un giorno come bisogna procedere? Il titolare del conto corrente potrebbe in tal caso recarsi allo sportello e richiedere l’operazione di prelievo di somme di denaro maggiori?

In un precedente articolo abbiamo illustrato ai nostri nostri lettori “Come prelevare tutti i soldi dal conto corrente” . Adesso in due righe vi daremo informazioni su quanti soldi si possono prelevare al giorno con il bancomat. Chi ha un conto corrente sa di poter prelevare contanti da qualunque sportello ATM, ma non deve superare il limite di prelievo consentito.

La somma di denaro più elevata che può prelevare nell’arco di un giorno è pari a 1000 euro. I prelievi che il correntista potrà effettuare quotidianamente oscillano tra i 250 e i 1000 euro. Ciò significa che nell’arco della giornata potrà riscuotere la somma complessiva di 1000 euro, ma non sempre potrà farlo con un’unica operazione. Presso alcuni istituti bancari vige il limite di 250 euro per ogni singolo prelievo. Di conseguenza occorrerà effettuare 4 diversi prelievi per ritirare dalla macchina ATM una somma di denaro pari a 1000 euro.

Quanti soldi si possono prelevare al giorno con il bancomat?

Oltre la soglia di prelievo di 1000 euro si attivano gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Ciò per evitare di lasciare campo aperto a chi non paga le tasse e ricicla denaro sporco. La nota del 28 marzo del 2019 dell’Unità di Informazione finanziaria per l’Italia (UIF) contiene disposizioni precise in merito al prelievo di contanti. Nell’articolo 3 si legge infatti che giungerà all’Uif una comunicazione relativa alle operazioni di prelievo che i correntisti effettuano. “I destinatari inviano alla alla UIF con cadenza mensile una comunicazione contenente i dati relativi ad ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro eseguita nel corso del messe solare”.

,