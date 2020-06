I motivi per puntare adesso su Maire Tecnimont per un potenziale rialzo del 100%

I motivi per puntare adesso su Maire Tecnimont sono sia di natura finanziaria che grafica.

Dal punto di vista finanziario la società ha un portafoglio ordini molto importante di cui abbiamo già parlato in passato (clicca qui per leggere) e che continua a crescere. È proprio di questi giorni la notizia di un nuovo contratto da 400 milioni di euro firmato da Maire Tecnimont. Da questo punto di vista, quindi, il titolo rappresenta un’ottima opportunità.

Giudizio confermato anche dagli analisti che hanno un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione media di oltre il 20%. Tuttavia, questa sottovalutazione non trova riscontro nel consenso medio Hold, mantenere, che esprime la prudenza con la quale è visto uno dei titoli più shortati sul Ftse Mib secondo le comunicazioni giornaliere della Consob.

I motivi per puntare adesso su Maire Tecnimont secondo l’analisi grafica

Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 10 maggio a quota 1,674€ in ribasso del 1,24% rispetto alla chiusura precedente.

La tendenza in corso sul time frame settimanale è ribassista, ma l’ultima settimana ha portato le quotazioni in prossimità dell’importantissima resistenza in area 1,6894€ (I° obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello farebbe invertire la tendenza in corso con le quotazioni che si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. La massima estensione si trova in area 3,4465€ il cui raggiungimento dai livelli attuali presupporrebbe un apprezzamento di circa il 100%. Che la tendenza possa volgere al rialzo è anche supportato dal segnale del BottomHunter che potrebbe concretizzarsi alla chiusura del 12 giugno. Monitorare, quindi, con attenzione la chiusura settimanale.

Qualora, invece, la tendenza dovesse proseguire al ribasso l’obiettivo successivo si trova in area 0,6634€ (II° obiettivo di prezzo). Un primo indizio in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 1,298