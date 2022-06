Dall’appartamento in condominio alla villetta unifamiliare, in Italia la maggioranza delle famiglie vive in una casa che è di proprietà. Perché quando si decide di mettere su famiglia si pensa come prima cosa proprio ad avere un tetto.

Pur tuttavia, le case costano e per averne una di proprietà molto spesso si bussa alla porta degli istituti di credito. Al fine di stipulare un mutuo ipotecario da rimborsare a rate mensili in linea con la capacità di spesa e di risparmio del nucleo familiare.

Vediamo allora, per una coppia che ha deciso di fare il grande passo di mettere su famiglia, quanto costa attualmente nel nostro Paese una casa. Ed anche quali sono le migliori soluzioni di finanziamento. Ovverosia, i migliori mutui pure quando si sceglie la formula dell’acquisto di un immobile con la finalità della ristrutturazione e della riqualificazione energetica.

Quanti soldi servono per comprare la casa dei sogni e quali sono le migliori soluzioni di finanziamento anche per ristrutturazione

Nel dettaglio, le case in Italia si vendono al metro quadrato. Ovverosia, in base all’unità di superficie ed a fronte di un prezzo che varia in funzione di tanti parametri. Dalle condizioni dell’immobile alla zona, passando per la presenza o meno di pertinenze. Cioè di box auto e di eventuale terreno circostante.

Quindi, quanti soldi servono per comprare la casa dei sogni? Non c’è un prezzo standard. Pur tuttavia, ed in linea di massima, al giorno d’oggi per chi vuole comprare una villetta deve mettere in conto un prezzo d’acquisto che non è inferiore ai 200.000 euro.

Come comprare un immobile contenendo i costi, dalla costruzione alla ristrutturazione con i bonus fiscali al 50%

Per massimizzare il risparmio, inoltre, chi vuole comprare l’immobile dei propri sogni può puntare anche sull’acquisto di appartamenti e di villette che sono di nuova costruzione. Oppure, per esempio, acquistando a prezzo da affare una villetta da ristrutturare. Potendo poi accedere al credito bancario, in quanto gli istituti di credito offrono pure i mutui per ristrutturazione.

Nonché accedendo anche ai bonus fiscali, che sono previsti in Italia dalla normativa vigente proprio per la ristrutturazione di immobili. Per esempio, nel 2022 in Italia il bonus per ristrutturazione, su edifici ad uso abitativo, permette di maturare una detrazione del 50% sull’IRPEF. Su un massimale di spesa che arriva fino a ben 96.000 euro per i lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, e per gli interventi di riqualificazione edilizia.

