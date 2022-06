Nonostante il forte ribasso le azioni Banca Sistema si aggrappano a un supporto chiave. Quali possibili scenari per le prossime settimane?

Settimana molto interessante per questo titolo azionario, che nonostante il forte ribasso, le azioni Banca Sistema si aggrappano a un supporto chiave. Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura settimanale è stata di poco superiore al supporto in area 1,89 euro. Questo livello rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso ribassista che potrebbe portare all’obiettivo più probabile in area 1,51 euro. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 1,835 euro. Qualora poi la discesa dovesse continuare, dopo area 1,51 euro le quotazioni di Banca Sistema potrebbe continuare fino all’obiettivo successivo in area 0,895 euro.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure settimanali superiori a 2,09 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,345 euro.

La valutazione del titolo Banca Sistema

Dal punto di vista dei multipli di mercato classici, lo scenario più favorito è quello rialzista. Andando a guardare i multipli degli utili, ad esempio, scopriamo che il titolo è sottovalutato di circa il 20%. Se, invece, si considera il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, scopriamo che la sottovalutazione sale a oltre il 40%.

Inoltre, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Nella valutazione del titolo, poi, non bisogna trascurare il fatto che le prospettive di crescita degli utili di Banca Sistema sono leggermente superiori rispetto a quelle della media del settore bancario.

Per concludere, secondo quanto riportato da riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è comprare, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Il titolo Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 10 giugno a quota 1,906 euro, in ribasso dell’1,46% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

