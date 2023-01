2 film da vedere gratis su YouTube per acculturarsi con dei capolavori della storia del cinema

Chi cerca dei veri e propri capolavori da guardare gratuitamente su internet dovrà concentrarsi su YouTube, piattaforma dove sarà possibile trovare delle chicche molto interessanti.

In molti amano trascorrere i fine settimana o le serate davanti ad un bel film. Libri o film, infatti, sono il modo migliore per trascorrere il tempo in maniera intelligente. Lungometraggi e serie televisive possono essere cercate su piattaforme di streaming come Amazon Prime Video o Netflix, ma anche Sky o YouTube. Molti film, infatti, specialmente quelli più datati, si possono trovare gratuitamente proprio su YouTube. Spesso si tratta di film in lingua originale e sottotitolati in inglese o italiano. Non è raro, però, riuscire a trovare anche film in italiano. In ogni caso, guardare film in lingua originale potrà essere utile anche per migliorare la propria conoscenza, per esempio, dell’inglese.

Oggi si andrà alla scoperta di 2 film che potremo guardare senza spendere un centesimo proprio su YouTube. Si tratta di “La regola del gioco” di Jean Renoir e “Pierrot le fou” di Godard, due capolavori che hanno fatto la storia del cinema.

2 film da vedere gratis su YouTube, dei veri capolavori

Il primo film che si andrà a vedere è “La regola del gioco” del regista francese Jean Renoir. Un film uscito nel 1939 e che mette in scena una vera e propria critica alla borghesia, all’aristocrazia e alla classe dirigente. I protagonisti sono tutte macchiette non buone ma neppure cattive, delle figure contraddittorie che portano in sé l’indole della vittima e del carnefice. Una commedia per via dei vari scambi di persona oltre che per le storie d’amore e flirt narrati.

Tuttavia sarebbe riduttivo limitare il film a questo, dal momento che si tratta anche di una tragedia. Il finale farà ben comprendere il perché. Narra la storia dell’aviatore Andrè Jurieux che, dopo aver sorvolato l’Atlantico in aereo, torna a Parigi e non trova ad aspettarlo la donna di cui è innamorato. Verrà poi invitato a trascorrere il fine settimana nel castello del marchese de La Chesnaye dove si intrecceranno amore e morte.

Pierrot le fou

Il secondo film che si potrà tranquillamente trovare su YouTube è “Pierrot le fou” di Godard. Conosciuto in italiano come “Il bandito delle 11”, è un film del 1965 appartenente alla corrente della Nouvelle Vague francese. Il protagonista del film è Ferdinand, un uomo tranquillo ma infelice. Dopo aver incontrato nuovamente Marianne, donna con cui aveva avuto una relazione, decide di scappare con lei e di trasformarsi in un bandito. Una serie di avventure spingerà i due a commettere omicidi, tradirsi, abbandonarsi per ritrovarsi fino al tragico epilogo finale. Un film che va visto almeno una volta nella vita. Ecco, quindi, 2 film da vedere gratis su YouTube.