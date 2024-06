Quanti soldi guadagna Antonella Clerici? Ecco cosa dicono le riviste di gossip

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate della nostra televisione grazie alla sua spontaneità e genuinità, che la rendono una vera e propria beniamina del pubblico. D’altronde, è riuscita a conservare il suo posto anche dopo tanti anni e se possibile anche a diventare più nota e apprezzata. Proprio per queste ragioni e poiché ha condotto programmi di grande successo, in molti si chiedono a quanto ammontino i suoi guadagni. Proviamo a rispondere, ricordando come sempre che non abbiamo a nostra disposizione dati ufficiali. Dunque, ci baseremo sulle indiscrezioni riportate dalle riviste specializzate in gossip e spettacolo.

Quanti soldi guadagna Antonella Clerici per i suoi programmi?

La risposta non deve sorprendere, dopo la premessa che abbiamo fatto. Pare che Antonella Clerici guadagni dalla Rai, cui è legata ormai da anni, ben 1.5 milioni di euro l’anno. Una somma molto elevata, che testimonia il suo apprezzamento nonché il fatto che la nota emittente televisiva la consideri uno dei volti più consolidati.

I guadagni grazie alla Prova del cuoco e a The Voice Senior e alle ospitate televisive

Solo per la conduzione della Prova del cuoco, d’altronde, percepiva circa 230-250 mila euro l’anno. Non è noto, invece, il cachet di una delle trasmissioni di maggiore successo della Rai e cioè The Voice Senior, in cui la Clerici ha affiancato altri volti noti dello spettacolo italiano.

Per ogni ospitata televisiva, inoltre, guadagna ben 50 mila euro. A questi guadagni già citati si sommerebbero altri bonus garantiti dall’emittente televisiva, almeno secondo quanto riportano le riviste. Dunque, i guadagni della conduttrice non si fermerebbero qui. Ecco quanti soldi guadagna Antonella Clerici grazie ai suoi programmi, almeno per quanto ci è dato sapere.

Quanto abbiamo detto la rende uno dei conduttori televisivi più pagati in assoluto, specialmente tra le donne.

