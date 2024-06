Hai queste vecchie monete in casa - Foto da pexels.com

La numismatica è un settore molto affascinante e che appassiona milioni di persone in tutto il Mondo. Queste, talvolta, collezionano monete rare e sono pronte a spendere cifre folli pur di entrare in possesso di alcune di queste. Ciò non deve sorprendere. Infatti, queste monete sono dei veri e propri pezzi unici, testimonianze incredibili del passato. Da una singola moneta si possono dedurre tantissimi aspetti di una civiltà. Ecco perché molte persone si appassionano a questo Mondo e scelgono addirittura di collezionare quelle più antiche e rare.

Hai queste vecchie monete in casa? Allora sei ricco

Le monete in questione sono molto vecchie, risalgono addirittura al 1937-1938. Pertanto, è davvero difficile che qualcuno se le ritrovi in casa. Sono tra le più rare in assoluto. Il fortunato, però, sarebbe ricco.

Ritrovarsi queste monete è particolarmente difficile anche per un altro motivo. Affinché possano essere vendute al massimo valore devono essere Fior di Conio. Altrimenti, possono essere comunque vendute, ma a cifre notevolmente più basse. Hai queste vecchie monete in casa? Allora sei ricco. Ecco quali sono.

Quali sono e il loro valore

Ci stiamo riferendo alle 50 Centesimi Vittorio Emanuele degli anni che abbiamo citato in precedenza. Queste monete hanno un valore elevatissimo. Basti pensare che una del 1937 R3 (classificatore usato per le monete rarissime) è stato venduto all’asta a 2.185 euro.

Un esemplare del 1938 R4, invece, è stato venduto a 5.290 euro. Il più raro in assoluto, di cui sono stati coniati solo tre pezzi, è R5 ed è stato venduto a ben 21.850 euro nel 2013. Insomma, una moneta davvero introvabile e che casualmente è finita tra le mani di una persona che ha saputo riconoscerne il valore o si è affidata ad un esperto per farlo.

Qualora si sospetti di avere tra le mani un pezzo da collezione, l’ideale è farlo valutare ad un esperto numismatico. In questo modo, si potrà essere certi di avere tra le mani una moneta rarissima e degna di essere rivenduta ad una cifra elevata.

