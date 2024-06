Chi saranno i segni zodiacali più fortunati di quest’estate da un punto di vista economico? Abbiamo già consultato l’oroscopo occidentale in merito. Tuttavia, come in molti sanno, esiste anche quello cinese, che si basa sul calendario lunare e assegna i segni zodiacali in base all’anno e non al mese di nascita. Insomma, tante piccole differenze che, però, non rendono inconciliabili le due tradizioni. Infatti, tante persone scelgono di consultare entrambi gli oroscopi. C’è persino, però, chi preferisce quello cinese, che ritiene più accurato. A breve vedremo che l’oroscopo predice una pioggia di soldi per 2 segni cinesi. Quali sono? Scopriamolo.

L’oroscopo predice una pioggia di soldi per 2 segni dello zodiaco cinese: il Bufalo/Bue

In molti ritengono che sia l’equivalente cinese del Toro, almeno dal punto di vista delle caratteristiche che gli vengono attribuite: tendenza a lavorare sodo e a risparmiare soldi, perseveranza e testardaggine.

Anche il Bue, inoltre, è uno dei segni che guadagnano soldi più facilmente e che hanno successo negli investimenti con maggiore frequenza. Nel corso di quest’estate vivrà un periodo particolarmente florido da un punto di vista economico. Quindi, insomma, sarà il periodo migliore per gli affari grazie all’influsso del pianeta Giove. Appartengono a questo segno tutti coloro che sono nati negli anni 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 e 2021.

La Tigre

Ecco l’altro segno a cui l’oroscopo predice una pioggia di soldi. La Tigre, infatti, vivrà un periodo molto fortunato. A lavoro si guadagnerà il rispetto dei propri colleghi e potrà godere di una grande stabilità finanziaria, che sarà in un certo senso inaspettato. Inoltre, potrebbe avere un importante avanzamento di carriera che gli darà grande soddisfazione.

Le occasioni di crescita, non soltanto economica, saranno numerose nel corso dell’estate. La Tigre tende ad essere un po’ immatura e a perdere molte occasioni a causa di ciò. Tuttavia, avrà presto delle ottime occasioni per migliorare anche da un punto di vista umano. Dovrà però saperle cogliere e per farlo sarà per lei importante mettersi in discussione. Appartengono a questo segno tutti i nati negli anni 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e 2022.

