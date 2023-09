Quanti soldi è costata la casa del Grande Fratello? Quanto costa mantenerla? Cifre da fare invidia ai Ferragnez

Da quanto si può vedere, la casa del GF, negli studi di Cinecittà è dotata di ogni comfort, tanto che pure il tugurio, come idea, non ci convince gran ché. Facciamo allora un giro virtuale tra gli arredi della dimora più spiata d’Italia, dove Alfonso Signorini, con Vip e Nip, tessono le loro trame.

Il GF Vip è uno dei reality show più popolari. Quest’anno, dopo la dipartita di Silvio Berlusconi, ha destato molta curiosità anche la nuova linea sulla scelta del cast, con cui Mediaset ha voluto rinfrescare i propri corridoi. Pare infatti che Piersilvio abbia volutamente alzato il tiro dei concorrenti, proiettandosi su una nuova immagine. Più sobrietà e meno lustrini, a quanto pare. Anche se la dimora dalle pareti eloquenti, si sa, non è certo un bungalow economico. Quanti soldi è costata la casa del Grande Fratello? Quanto costa ogni anno la sua manutenzione? La parola sobrietà, alla fine, non convince proprio: se molti si sono lamentati per l’eccessiva pacatezza del cast, altri non possono fare a a meno di vedere il pregio degli arredi e degli ambienti. Si tratta di un enorme open space dove i concorrenti trascorrono un massimo di sei mesi a stagione. La location è composta da diverse stanze tematiche ed ha anche un’area esterna dotata di piscina, sauna, giardino coperto e scoperto.

Quanti soldi è costata la casa del Grande Fratello?

Sappiamo, inoltre, che negli ultimi anni quella porzione di studio è stata adattata alle nuove normative sulla sostenibilità energetica, giustamente. Questo, dunque, avrebbe comportato dei costi aggiuntivi. Inoltre, la casa è dotata di un impianto di sorveglianza, che vigila i suoi interni h24. Non solo, ma a quanto pare la struttura dove i Vip e i Nip si scambiano sospiri, improperi e confidenze, sia addirittura aumentata di superficie. Dall’anno scorso, infatti, la casa del Grande fratello consta di 1.830 mq complessivi, ben 300 in più rispetto alle edizioni precedenti. Si stima che il valore della casa al metro quadro si aggiri attorno ai 400 euro. Se così fosse, per un calcolo approssimativo (perché non si tiene conto delle sue pertinenze e del diverso valore dei locali) si potrebbe ipotizzare che la casa abbia u costo totale di 732.000 euro.

Quanto costa mantenerla?

Vigilanza h24 a parte, per i costi fissi, bisognerebbe considerare almeno la manutenzione della piscina, della sauna e degli impianti. Al valore approssimativo di 732.000 euro, infatti, bisogna aggiungere, infatti, i costi di installazione della piccola spa, comprensiva di piscina interna. La piscina interrata, che da sola ha un costo di manutenzione attorno alle 1000 euro annue. La cucina abitabile a attrezzata, bagni e arredi di design.. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Chi conosce il valore esatto della casa del GF, nei corridoi di Mediaset, tende a nicchiare e a non sbilanciarsi, ma ha lasciato intendere una cifra normale solo per gente del calibro dei Ferragnez. Alludendo ad un paio di milioni di euro.

