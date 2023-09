Cerchi alternative al sushi per una cena al ristorante economica? Ecco 5 indirizzi da chiamare 

5 idee per andare a mangiare fuori in coppia o con gli amici senza spendere troppo.

Anche questa settimana lavorativa è finalmente giunta al termine e il weekend fa capolino invitando all’assoluto relax.

C’è chi approfitta degli ultimi scampoli d’estate per un fine settimana o una gita fuori porta e chi preferisce rimanere in città.

Del resto, le cose da fare non mancano nemmeno nelle grandi metropoli tra musei, visite ai monumenti o anche una semplice sessione di shopping.

E poi è tempo di stare in famiglia o con gli amici e cosa c’è di meglio di una chiacchierata davanti ad un buon piatto?

Le padrone di casa esperte sono pronte a sfoderare i loro menu migliori per la serata in compagnia, mentre altri preferiscono uscire.

Del resto, andare al ristorante evita sia costi extra in bolletta che soprattutto la fatica di dover preparare e poi pulire tutto.

Ma certamente anche uscire di casa ha dei costi, anche se in fondo basta prendere nota dei locali giusti.

In particolare, se cerchi alternative al sushi per una cena al ristorante economica potresti dare un’occhiata a questi altri locali etnici di Milano.

Gusto e convenienza

Il primo ristorante da sbirciare è Vasiliki Kouzina, un ristorante greco aperto alle rivisitazioni e con un menu sempre diverso.

Tra i piatti più particolari ci sono il carpaccio di branzino con fragole e bottarga o il polpo con miele, cannella e vino rosso.

I prezzi sono tendenzialmente in linea con quelli di Milano, con gli antipasti sui 12 euro e i primi attorno ai 16 euro.

Una seconda opzione potrebbe essere Vietnamonamour, ristorante vietnamita con doppia sede tra Città Studi e zona metro Zara.

Vale la pena provarlo sia per la location caratteristica e curata, sia per l’ottimo rapporto qualità prezzo.

Cerchi alternative al sushi per una cena al ristorante economica? Scegli la prossima variante etnica da provare

Un altro indirizzo conosciuto è Mezè, specializzato in piatti tipici libanesi come hummus, Kebbeh o Fattouch.

Vengono proposti diversi menu viaggio che comprendono circa 9 piatti e si spendono all’incirca 30 euro a persona.

Chi invece ama le spezie dovrebbe fare un salto da Tara, ristorante indiano situato nei pressi dell’Arco della Pace.

Piatto forte è il tipico tandoori, ma non mancano opzioni per vegetariani e celiaci.

Gli antipasti vanno dai 2 ai 13 euro, i primi e i secondi si posizionano invece attorno ai 14 euro.

Infine, buone recensioni anche per Yum, piccolo locale filippino in zona Parco Solari: assolutamente da assaggiare la cheesecake di patate viola in glassa di mango.