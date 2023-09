Come attrarre denaro e generare ricchezza secondo gli insegnamenti di Neville Goddard, esperto di Cabala che ha ideato la Legge di Assunzione

Per essere ricchi, bisogna programmare l’inconscio a ricevere liberamente i doni dell’Universo. Lo stato di povertà, infatti, è anzitutto interiore e nasce dalle scarse aspettative che riponiamo su noi stessi. Ecco i preziosi insegnamenti che ci ha lasciato lo scrittore delle Barbados.

Neville Goddard ha fornito un gran servizio all’umanità, lasciando questi spunti di riflessione, che si traducono in tecnicismi, utili a migliorare le nostre vite. Nello specifico, il nostro rapporto con il denaro, la ricchezza, l’accettazione dell’abbondanza e la gratitudine. Troppo spesso, dice lo scrittore, dimentichiamo la nostra natura divina. Mentre è possibile modificare la realtà circostante, usando la semplice immaginazione.

Ecco dunque come attrarre denaro e generare ricchezza secondo gli insegnamenti di questo profondo conoscitore della Cabala ebraica. Molti di coloro che hanno seguito i consigli di Goddard, in effetti, hanno lasciato un riscontro positivo. Ammettendo che un cambio radicale di mindset, ha permesso loro di produrre veri e propri cambiamenti miracolosi. Ad esempio, alcuni hanno avuto finalmente accesso al proprio potenziale e trovato finalmente la professione che desideravano. Altri hanno messo a frutto con successo i propri talenti. Insomma, non c’è limite ai risultati che si possono ottenere applicando la Legge di Assunzione.

Come attrarre denaro e generare ricchezza secondo gli insegnamenti di Neville Goddard

Ecco i punti salienti degli insegnamenti di Neville Goddard per attrarre prosperità e benessere nella propria vita. Anzitutto, sei divino: il tuo potere è illimitato, ma non lo sai, perché i tuoi pensieri sono stati condizionati dall’ambiente. Questo fa si che tu possa creare la tua realtà personale tramite immagini e pensieri. La tua immaginazione, infatti, è pura energia creativa, che concorre a dei veri e propri cambiamenti nella realtà fisica che ti permea. La manifestazione è un processo che può rivelarsi intenso e lungo, ma può dare risultati insperati.

Per attrarre prosperità bisogna avere un’idea chiara di ciò che si vuole ottenere

Devi chiederti come ti sentiresti se il tuo business avesse successo. È necessario che ti identifichi in quell’istante e in quelle emozioni. Il sacrificio, è rinunciare al concetto presente di te stesso, per aprirti a qualcosa di estremamente nuovo e piacevole. Devi impadronirti completamente del desiderio che vuoi esprimere. È necessario avere un’idea chiara di ciò che si vuole ottenere. Questo, non solo rende più rapida la manifestazione, ma ti guida a risolvere tutti i problemi che si potrebbero susseguire man mano che la manifestazione procede.

Neville Goddard stesso ha avuto successo grazie alla Legge di Assunzione

Se vuoi entrare nel merito della Legge di Assunzione, la prima cosa che devi fare, è addestrare la mente a visualizzare sempre un risultato positivo. Ad esempio, se sogni la riuscita di un colloquio di lavoro, puoi immaginare cosa proveresti nel chiamare tua madre e dirle “Ce l’ho fatta! Sono stato assunto!”. Sono sempre da evitare invece pensieri cupi, paranoici, che forniscono immagini fallimentari e demotivanti. Secondo Neville Goddard: “Tutto cio’ su cui focalizzi la tua attenzione o consapevolezza per un tempo sufficiente, diventa materia.”. La sua vita, d’altro canto, è stata come baciata dal successo. Insegnante e scrittore profondamente influente, ha passato la vita viaggiando negli States per portare, nelle televisioni nazionali e nei teatri, il messaggio più recondito di ogni tradizione esoterica. Ovvero, la conquista della felicità.

