L’autunno sarà lastricato d’oro per un segno zodiacale che farà faville in ogni campo. A predirlo è l’oroscopo celtico

L’autunno è ufficialmente arrivato. Come sarà questa stagione dal punto di vista astrologico? Secondo l’antico oroscopo celtico, un segno in particolare sarà benedetto dalla buona sorte. Corri a leggere le prossime righe per scoprire se si tratta proprio del tuo segno!

L’inizio di una nuova stagione è sempre il momento ideale per consultare l’oroscopo e vedere cosa prospetta per le settimane a venire. In questo articolo andremo a vedere quale sarà il segno più fortunato dell’autunno secondo l’oroscopo celtico. Secondo gli antichi Celti, le caratteristiche di una persone sono influenzate dall’albero dominante nel periodo in cui la stessa persona è nata. Questa visione è fortemente radicata nella visione dei Celti, da sempre molto legati alla Natura. Essi, infatti, ritenevano che gli alberi fossero il nucleo stesso dell’universo nonché fonte di saggezza infinita.

L’autunno sarà lastricato d’oro per un segno zodiacale in particolare

Secondo l’oroscopo celtico, il segno favorito per l’autunno 2023 è il segno del Frassino. A questo segno appartengono coloro che sono nati fra il 25 maggio e il 3 giugno, e quanti sono nati nei giorni compresi fra il 22 novembre e il 1° dicembre.

Sul fronte lavoro, successo e denaro, i mesi che verranno saranno molto proficui per i nati sotto il segno del frassino. Instancabile lavoratore, il Frassino porterà a casa grandi soddisfazioni sul fronte professionale, che si tramuteranno in soddisfazioni economiche. Per i dipendenti sono in arrivo promozioni e aumenti di salario. Per gli imprenditori e i liberi professionisti, questi ultimi mesi dell’anno saranno i migliori per produrre di più e intrecciare nuove collaborazioni importanti. Durante questo autunno, quindi, il Frassino potrà fare sostanziosi guadagni. Oltre a togliersi qualche sfizio, con acquisti che prima non poteva permettersi, potrà quindi approfittare anche per fare investimenti finanziari che, col tempo, possono fargli fruttare ancora più denaro.

Amore e fortuna

La fortuna bacerà il segno del Frassino in tutti i campi. L’autunno sarà lastricato d’oro per un segno zodiacale che riceverà inaspettati colpi di fortuna. Il momento è dunque propizio per tentare la fortuna al gioco. In arrivo, novità positive anche nel settore amoroso e sentimentale. Da qui a fine anno, i single potranno conoscere una persona davvero speciale che risveglierà emozioni da anni sopite. Le coppie di lunga data, invece, avranno modo di rafforzare il loro legame organizzando qualche bel viaggio.

Le caratteristiche del Frassino

Originariamente, il Frassino era visto come simbolo di potenza e immortalità. Forse, proprio per tali origini, i nati sotto questo segno risultano essere rassicuranti ma a volte anche irritanti in quanto pensano di essere indispensabili in qualsiasi contesto e situazione.

Di natura egoista, il Frassino si dimostra leale e fedele alla persona amata.

