Quanti soldi contanti si possono tenere in casa o in tasca per non infrangere la legge

Non tutti sanno quanti soldi si possono prelevare dal conto corrente ogni mese e quanti contanti possiamo tenere in tasca o a casa legalmente. Ecco la risposta.

Sul tetto dell’uso del contante si è parlato molto dopo l’insediamento del nuovo Governo presieduto dalla Presidente Giorgia Meloni. Grandi discussioni e una decisione che si è presa di recente, nel Dl Aiuti quater. E che ha modificato in maniera evidente la soglia attuale prevista per il pagamento in contanti.

Anche se, tante persone, ignorano i limiti e, magari, li scoprono quando si trovano alle prese con spese di una certa entità. Ogni tanto, dunque, val la pena fare un ripasso delle regole per evitare, magari, di essere perseguiti dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 2023 cambierà il limite del tetto massimo all’uso del contante e non di poco

Al momento, nel 2022, la soglia del tetto del contante era di 1.999,99 euro. Dal 1° gennaio 2023 il tetto doveva scendere a 999,99 euro. Questo fino a pochi giorni fa. Infatti, come detto, l’esecutivo di centrodestra ha deciso di aumentare la soglia per chi predilige il pagamento in contanti. E il via libera dovrebbe fissare la nuova quota, dal 1° gennaio, a 5mila euro.

All’inizio si era parlato di 10mila euro, ma poi è stato deciso il nuovo limite di 5.000 euro, per allinearsi alla media della Ue. Insomma, una regola che faremmo bene a imparare per non farci trovare in una situazione di illegalità con la legge. Perfetto, stabilito che dal 2023 si potrà pagare, in contanti, fino a 5mila euro, magari potrebbe essere utile sapere qual è il limite del prelievo in banca mensile.

Ecco quanti soldi si possono prelevare dal proprio conto per rispettare la legge

Ecco quanti soldi contanti si possono tenere in casa, cosa che non tutti sanno, così come quanti se ne possono prelevare dal conto. Ebbene, se non si è degli imprenditori, non esiste un tetto massimo di soldi che si possono prelevare in contanti. Il limite, se c’è, viene fissato in accordo con la banca.

Esiste, di solito, il tetto giornaliero, ma questo viene fatto a tutela del risparmiatore. Così, in caso di smarrimento della tessera bancomat, con PIN risaputo, non si preleverebbe più di un tot al giorno. In ogni caso, chi, quest’anno, dovesse prelevare più di 2mila euro in contanti, non rischierebbe assolutamente nulla dal punto di vista penale e fiscale.

Ecco quanti soldi contanti si possono tenere in casa e la risposta potrebbe sorprenderci

Perfetto, ma in casa, quanti soldi in contanti si possono tenere? Ad esempio, se li avessimo vinti con il nuovo Gratta e Vinci di novembre. E se fossimo fermati, in giro, dalla Finanza, quanti soldi potremmo tenere in tasca? Anche perché, magari, qualcuno potrebbe fare come si faceva una volta, quando la gente metteva i soldi sotto il materasso. O la mattonella, come in un famoso film con Totò e Peppino.

Ebbene, la risposta al quesito sui soldi massimi che si possono tenere in tasca o a casa non esiste. Nel senso che non è previsto, per legge, un tetto massimo di soldi che potremmo tenere a casa nostra. O quando giriamo per strada. Anche perché, senza un preciso mandato, nessuno può entrare in casa nostra chiedendoci di mostrare il contante. Insomma, almeno da questo punto di vista, non dobbiamo preoccuparci di infrangere la legge. E se il nonno defunto dovesse venire in sogno a darci i numeri vincenti, potremmo stare tranquilli.