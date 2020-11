Tra le scelte e le decisioni più importanti della vita sicuramente c’è quella relativa al matrimonio. Ma a patto di trovare la persona giusta o, come si dice, l’anima gemella. Per esempio, cosa spinge un uomo a sposarsi? Al riguardo c’è da dire che si tratta indubbiamente di una decisione e di una scelta soggettiva. Ma non vanno trascurati, né tantomeno sottovalutati, anche alcuni comuni fattori oggettivi che pure influenzano una simile decisione. E questi possono riguardare e interessare anche le donne.

Ecco cosa spinge un uomo a sposarsi, dalle passioni condivise alla stabilità finanziaria

Scendendo più nel dettaglio, la stabilità finanziaria è uno dei fattori che guida la scelta di un uomo, e anche di una donna, di compiere il grande passo. D’altronde i soldi di certo non fanno la felicità, ma indubbiamente aiutano affinché la vita di coppia possa poi essere vissuta più serenamente.

Inoltre, la condivisione di valori e di passioni spinge uomini e donne non solo a sposarsi, ma pure a mantenere vivo il rapporto nel tempo. Si tratta, nello specifico, di aspetti che possono spaziare dagli hobbies al tipo educazione ricevuta. Senza dimenticare l’incidenza della fede religiosa, ad esempio, sul desiderio di avere dei figli.

L’appagamento intellettuale

In più, insieme alla stabilità finanziaria, c’è un altro importante aspetto che porta uomini e donne a compiere il grande passo. Ed è quello dell’appagamento intellettuale. Nella ricerca dell’anima gemella, infatti, gli uomini e le donne tendono nella maggioranza dei casi a cercare ed a sposare un partner che abbia un livello culturale e di istruzione che sia pari o superiore al proprio.

Infine, ma non in ordine di importanza, in una coppia il desiderio di sposarsi nasce pure dal senso di indipendenza reciproca. Nonché dall’ambizione e dalla voglia di raggiungere i propri obiettivi. Pure questi, per un uomo che decide di sposarsi, sono aspetti e fattori chiave alla base di un matrimonio che possa prospettarsi longevo e felice.