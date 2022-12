Lavatrice, risparmio garantito grazie ai trucchi degli esperti: bollette più basse subito

L’energia elettrica sta raggiungendo costi proibitivi, fare il bucato con intelligenza è d’obbligo. Dobbiamo conoscere i nostri elettrodomestici e sfruttare tutte le possibilità per spendere di meno quando li utilizziamo. Capiamo come.

Non tira una bella aria tra le mura domestiche. Le bollette sono sempre più salate e cambiare i nostri comportamenti non è facile. Eppure sta diventando un passo che non potremo più evitare. La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati, ma è anche uno di quelli che consuma di più. Gli esperti di risparmio hanno stilato una lista di cose da fare per avere bollette meno salate da subito.

Partiamo dall’acquisto dell’elettrodomestico. Potremmo spendere di più per comprare una lavatrice di classe energetica A ma il risparmio lo vedremo in seguito sui consumi. Risparmiamo quindi grazie alle fasce orarie. La fascia F3 comprendente sabato e domenica e giorni festivi ci dà una diminuzione di costi notevole. Se il contratto con il nostro fornitore è monorario chiediamo una modifica. Con le tariffe biorarie e multiorarie potremmo fare la lavatrice fruttando la fascia F3 in pieno e avere una bolletta leggera e abbordabile.

Modalità di lavaggio

Il costo dell’utilizzo della lavatrice inciderebbe sulla bolletta elettrica per un 10%. Secondo i siti specializzati sarebbe possibile risparmiare fino a 26 euro a bolletta utilizzando i vari trucchi consigliati per l’utilizzo di lavatrice e altri elettrodomestici. In particolar modo con la lavatrice potremmo avere un costo a lavaggio inferiore ai 0,72 euro previsti e un costo annuale inferiore ai 145 euro previsti. Se abbiamo in casa una lavatrice eco ad alta efficienza potremmo risparmiare anche fino al 50%. Alcuni modelli ci permettono di utilizzare meno energia elettrica, meno detersivo e una quantità di acqua molto inferiore.

Evitiamo di fare i prelavaggi e riduciamo al minimo i lavaggi sopra i 30 gradi. Si ricorre ai 90 gradi solo quando lo sporco è difficile da eliminare e questo avviene in pochissimi casi. Per fare le cose con ordine, potremmo dividere i capi da lavare. Laviamo insieme quelli meno sporchi, quelli con macchie simili, quelli dello stesso colore, dello stesso tessuto, della stessa dimensione. Anche con i piccoli dettagli gli esperti ci dicono che potremmo fare la differenza.

Lavatrice, risparmio garantito grazie ai trucchi da sfruttare e agli errori da evitare

Per la lavatrice, risparmio garantito grazie ai trucchi ma anche grazie agli errori che dovremmo proprio smettere di commettere. Vogliamo consumare meno corrente con la lavatrice? Prendiamocene cura. Muffe e residui di sporco sono sempre in agguato, potrebbero entrare in circolo e depositarsi nelle parti meccaniche. Potremmo rovinare l’elettrodomestico che impiegherebbe più energia per portare a termine il lavaggio. Utilizziamo prodotti biologici privi di additivi chimici. Facciamo un lavaggio a vuoto una volta a settimana utilizzando il bicarbonato e il sapone di Marsiglia per pulire le parti interne e il cestello.

Anche acido citrico e percarbonato di sodio sono efficaci. Evitiamo di chiudere lo sportello quando la lavatrice non è in funzione. Evitiamo di fare carichi dimezzati aumentando il numero dei lavaggi. Il pieno carico è sempre consigliato. E utilizziamo prodotti certificati, detersivi biodegradabili al 100%, rinunciando ad ammorbidenti, igienizzanti e additivi per il profumo. Con una cura attenta del nostro elettrodomestico non avremmo bisogno di altro, il bucato non puzzerà e i consumi verranno ridotti notevolmente.