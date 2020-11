Imprese e lavoratori sono ormai alle strette con le misure da lockdown. Da marzo il mondo del lavoro sta subendo rallentamenti e stravolgimenti. Scopriamo, con l’aiuto dello Staff di ProiezionidiBorsa, quanta Cassa Integrazione ha pagato l’INPS ai lavoratori.

Da una parte ci sono le imprese che non riescono più a produrre come una volta, a causa della riduzione dei consumi. Dall’altra i lavoratori che non possono più espletare la propria mansione per la riduzione di commesse. Perciò le aziende sono costrette a mettere i propri dipendenti in Cassa Integrazione.

L’ultimo report disponibile

In effetti, al 3 novembre, l’Istituto previdenziale ha erogato 13.604.533 prestazioni a fronte di 13.811.862 domande pervenute. Alla luce di questi dati, i beneficiari sono 3.492.329 di cui 3.480.213 hanno ricevuto pagamenti.

L’INPS tiene a precisare che il 99,65% dei lavoratori ha ricevuto quanto dovuto. Invece, ci sono ancora lavoratori che attendono di ottenere il primo pagamento. Parliamo di 12.000 persone di cui circa 6.000 sono relativi a richieste presentate (SR41) solo il mese scorso.

L’anomalia

Chi non ha ancora ricevuto la Cassa Integrazione per i mesi scorsi deve attendere. L’INPS sta interloquendo con le aziende per risolvere il problema caso per caso. In più occasioni, infatti, l’istituto previdenziale ha sollecitato le aziende a presentare le modulistiche in modo completo.

Gli uffici dell’INPS hanno rilevato varie incongruenze, per cui il processo di liquidazione ha subito un rallentamento. Da parte dell’Istituto di previdenza c’è tutta la volontà a chiudere le pratiche di Cassa Integrazione quanto prima. I soldi sono disponibili e vanno solo erogati dopo l’ok da parte degli uffici preposti.

Gli ultimi dati

L’INPS in un contesto di emergenza e di enorme flusso di domande, ha gestito prestazioni CIG dirette o a conguaglio alle aziende per un totale di 6,5 milioni di lavoratori.

Negli ultimi 15 giorni, l’INPS ha erogato 781.967 integrazioni mensili mentre restano da pagare 207.329 trattamenti. Quest’ultimi si riferiscono per il 73% a richieste CIG di ottobre. Dopo questo articolo abbiamo scoperto con certezza, quanta Cassa Integrazione ha pagato l’INPS ai lavoratori.