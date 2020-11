Le scuole sono caccia di supplenti per assegnare le cattedre scoperte. Il mondo scolastico vive dei momenti difficili in tutti i sensi. Ci sono migliaia di posti liberi nella scuola nonostante le lezioni siano iniziate da quasi due mesi. L’ultima notizia, in ordine di tempo, è il dietrofront del Ministero. Riguarda l’equivoco per i docenti inseriti in Graduatorie Provinciali per le Supplenze, acronimo GPS, che non potevano inviare le domande di messa a disposizione (MAD).

Il cambio di passo

Una circolare, emanata ad inizio settembre, fu un fulmine a ciel sereno. Infatti, poneva dei limiti nell’inviare la messa a disposizione. I docenti danneggiati erano quelli inseriti nelle GPS. Nella circolare di due mesi fa si leggeva che le MAD potevano essere inviate solo da docenti non inseriti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto. Inoltre c’era anche il vincolo di mandare la MAD solo nelle istituzioni scolastiche di una provincia. Ora a colpi di circolare, tutto quello stabilito tempo fa, è stato sostanzialmente cancellato. I limiti di allora non sono più presenti.

La motivazione del Ministero

Per parare il colpo, in stile burocratese, il Ministero ha cambiato idea adducendo motivi strettamente legati all’emergenza sanitaria in corso. Nei fatti, i docenti in graduatoria, in passato, hanno sempre potuto inviare le MAD presso le scuole.

Quest’anno, invece, è arrivato il cambio, fino a ritornare di nuovo sugli stessi passi. Intanto, però, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado hanno difficoltà a reperire insegnanti su varie classi di concorso, compreso il sostegno. Il problema si allarga anche al personale ATA, soprattutto per le figure dei collaboratori scolastici.

Tanti posti liberi nelle scuole

Le supplenze sono sempre un tema caldo nel mondo scolastico. Le cattedre scoperte sono migliaia. Gli uffici dei vari provveditorati provinciali stanno convocando i docenti in base alle GPS. Le scuole , intanto attendono e tra mille difficoltà stanno facendo i salti mortali per garantire il diritto allo studio. Migliaia di posti liberi nella scuola nonostante da due mesi siano iniziate le lezioni. Oggi c’è davvero bisogno di insegnanti. La MAD è l’ultima spiaggia per entrare nel mondo della scuola.