Quanta acqua bere d’estate se bambini o giovani, adulti o anziani? Scopri se bevi la quantità giusta 

L’acqua è molto importante per il corpo umano. L’organismo ne ha bisogno, soprattutto quando fa caldo. A volte però ci si chiede se tutti debbano bere la stessa quantità d’acqua, che siano bambini o anziani, adulti o giovani. Cerchiamo la risposta degli esperti.

Quante volte abbiamo sete e beviamo acqua oppure una bevanda gasata. Dopo aver bevuto ci sentiamo meglio e non avvertiamo più la necessità di dover bere ancora. Ciò significa che abbiamo dato al corpo la quantità giusta d’acqua che in quel momento richiedeva.

Quanta acqua c’è nel nostro corpo

Quando fa caldo il corpo richiede acqua molto più spesso che durante il periodo invernale. Non a caso il 60% del nostro peso corporeo è fatto di acqua per i maschi. Le donne invece hanno un po’ di grasso in più e la percentuale di acqua presente nel corpo varia fra il 50 e 55%. Nei neonati arriva fino al 75%. Vedremo a breve quanta acqua bere d’estate se bambini o giovani, adulti o anche anziani.

I vari benefici alla salute

Bere acqua è importante per diverse funzioni dell’organismo. Il buon funzionamento delle cellule, l’espulsione delle tossine attraverso le urine. Forse è poco noto che l’acqua aiuta anche a respirare meglio perché fluidifica il muco nei polmoni. Inoltre fa funzionare bene il nostro cervello.

Ma le funzioni dell’acqua non terminano qui. Bere acqua è importante anche per l’evacuazione delle feci, ammorbidendole e facilitando il transito. Bere d’estate è fondamentale perché l’acqua aiuta a regolare la temperatura dell’organismo. Anche alla pelle giova un bicchier d’acqua, diventando più elastica e luminosa. Vi sono anche delle acque più consigliate per l’estate, quando il caldo ci fa sudare molto. Proprio per evitare di sudare molto conviene scegliere gli indumenti più adatti contro il caldo.

Quanta acqua bere d’estate se bambini o giovani, adulti ma anche anziani?

La quantità di acqua da bere non è la stessa per tutti, ma varia a seconda dell’età. Le seguenti indicazioni possono cambiare a seconda del lavoro e dello stile di vita. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare offre dei consigli generali per le diverse fasce d’età.

Per i bambini che hanno un’età compresa tra 1 e 3 anni, la quantità d’acqua da bere consigliata varia tra 1,1 – 1,3 litri al giorno. I bambini tra i 4 e 8 anni, potranno bere 1,6 litri al giorno.

Per i ragazzi di età compresa tra 9 e 13 anni, la quantità d’acqua da assumere sale a 2,1 litri per giorno. Le ragazze invece 1,9 litri.

Se invece si è adolescenti, adulti o anziani avremo la stessa quantità d’acqua da bere: per le femmine 2 litri di acqua al giorno e per i maschi invece 2,5 litri.

Attenzione a bambini e anziani

I bambini e gli anziani inoltre sono due categorie di persone che non avvertono la mancanza d’acqua. Per questo motivo è necessario invitarli a bere. Se così non fosse rischierebbero la disidratazione: l’organismo espelle i liquidi ma quelli integrati sono di meno rispetto a quelli persi. È più facile allora sentirsi deboli e rischiare anche un colpo di calore.

Seguendo queste indicazioni generali avremo un corpo ben idratato e risponderemo agli attacchi del caldo.