Capelli gonfi che non stanno in piega? Ecco 3 acconciature fresche e chic per l’estate

Capelli gonfi che non stanno in piega, ecco come fare

Quali sono le migliori acconciature per l’estate 2023? Ecco quelle che ci aiutano a tenere a bada il caldo e anche l’umidità. Scegli quella più giusta per te!

Con il caldo, i capelli diventano, molto spesso, ingestibili, crespi e gonfi. Poi, con le alte temperature e il sudore, i capelli lunghi si appiccicano sul collo ed è un vero incubo.

Prima di scoprire come rimediare velocemente ai capelli gonfi che non stanno più in piega, bisogna anche sottolineare che, in estate, i nostri capelli subiscono lo stress del sole, del mare e della salsedine. Per questo motivo, sarà necessario nutrire la chioma in modo impeccabile. A tal fine, possiamo sfruttare l’azione di alcuni trucchi che agiscono di notte, così da risparmiarci anche il tempo della posa della maschera.

Per quanto riguarda le acconciature, immancabili i tagli corti e sbarazzini. Per il periodo più caldo dell’anno sono semplicemente perfetti e alcuni sono anche di super tendenza per la stagione 2023 (con un effetto botox e antiage favoloso). Chi, invece, ama portare i capelli medi e lunghi, allora deve assolutamente conoscere le acconciature più in voga del momento.

Capelli gonfi che non stanno in piega? Ecco le soluzioni più glamour dell’estate 2023

Per gestire i capelli, le acconciature più belle di quest’anno sono la svolta. Ideali per capelli indomabili e che si sporcano facilmente. La prima acconciatura amata dalle celebrità di mezzo globo è l’half bun (ovvero il mezzo chignon). Una pettinatura strategica, sfoggiata all’ultimo Met Gala anche dalla bellissima Gigi Hadid. Questa acconciatura è ideale quando non si sa cosa scegliere tra i capelli sciolti e raccolti. Inoltre, si adatta perfettamente sia alle chiome lunghe che a quelle più corte (ma non cortissime).

Il dancer bun (ovvero il classico chignon alto) è sempre un’alternativa chic ed elegante. Tra le celebrities italiane che lo sfoggiano di più, spicca sicuramente la cantante Elodie. Il dancer bun è un vero alleato contro il caldo. Inoltre, nasconde bene i capelli sporchi e rende il look molto ricercato e raffinato. Per tenere a bada i baby hair basta un po’ di gel e un pettine a denti stretti per tirare indietro anche i capelli più piccoli e il gioco è fatto.

Infine, come non restare folgorati dalla bellezza dei capelli dall’affetto bagnato. I wet hair sono tra le acconciature più cool dell’estate. Il segreto per ricreare un effetto “wow” è senza dubbio un gel extra strong e della lacca con cui poter modellare i capelli con facilità.