Siamo tutti consapevoli di quanto il telefono sia diventato uno strumento vitale. Sono infatti ormai pochissimi quelli ad uscire di casa senza preoccuparsi di avere con loro il proprio smartphone. Per la maggior parte delle persone invece sarebbe impensabile allontanarsi dal proprio dispositivo, anche solo per poche ore. Questo perché è diventato il nostro modo di comunicare e dunque di mantenere costantemente le reti di amicizia.

Senza internet

Da quando i telefoni hanno avuto la capacità di collegarsi ad internet, tutte le compagne telefoniche si sono adatte, proponendo ai clienti tariffe adeguate. Ad oggi infatti quasi tutti hanno diversi giga da poter utilizzare ogni mese. Succede spesso però che, a causa di un utilizzo eccessivo, internet possa terminare. In questo caso, l’ancora di salvataggio quando si è fuori casa è quella di collegarsi ad un WI FI accessibile al pubblico. Bene, a questo proposito, vogliamo parlare di un tema sicuramente interessante per molti. Infatti quando WhatsApp non funziona con il WI FI è perché non consideriamo questo dettaglio.

Impostazioni particolari

WhatsApp è senza dubbio l’applicazione che più di tutte ci fornisce un esempio di ciò che dicevamo riguardo questo nuovo modo di vivere la società. Rappresenta, difatti, la nostra porta per comunicare sempre e comunque con tutti. La maggior parte delle volte che ci colleghiamo ad un WI FI pubblico in cerca di rete infatti è proprio per avere la possibilità di usare quest’app. In molti però si accorgono che in alcuni casi, anche se la rete prende e tutto funziona, è proprio questa applicazione a non decidersi a funzionare. Le ragioni possono essere diverse, ma vi è un’ottima probabilità che si tratti di questo particolare motivo. Vediamo di che si tratta. Infatti quando WhatsApp non funziona con il WI FI è perché non consideriamo questo dettaglio.

Se incontriamo questo problema dobbiamo sempre domandarci a che tipo di rete ci stiamo collegando. Infatti moltissimi WI FI accessibili al pubblico pongono delle restrizioni ad alcune app, come appunto il colosso di messaggistica istantanea. Non solamente università, ma anche uffici aziendali, negozi e perfino bar. Probabilmente per policy aziendale o per altri motivi, l’applicazione non può essere utilizzata tramite quella rete. Come conseguenza, saremo connessi perfettamente a internet ma senza poter usare la nostra app preferita. È un dettaglio che pochi prendono in considerazione, ma solitamente rappresenta proprio la risposta al dilemma.