La carota è un ortaggio spesso sottovalutato. E ciò nonostante sia perfetta per essere utilizzata in cucina.

Infatti è ottima per essere consumata cruda, cotta al vapore. O anche come ingrediente principale di zuppe e minestre.

Coltivare questo ortaggio nell’orto o in vaso permetterà di averlo sempre a disposizione per varie preparazioni.

Esistono diverse tipologie di carote. Ma quelle perfette per essere coltivate in vaso sono le carote baby (Nantese), corte (Little finger) e quelle tonde (Tonda di Parigi).

Infatti, avendo a disposizione uno spazio limitato sarà bene scegliere delle varietà che cresceranno meno rispetto a quelle tradizionali. Ecco i semplici consigli da seguire per coltivare le carote senza commettere errori.

Vaso

Una volta scelta la varietà di carote da seminare sarà necessario scegliere accuratamente il vaso. Nonché il corretto terriccio da utilizzare.

Nel caso delle carote più piccole sarà necessario un vaso profondo almeno 25 cm. Nel caso delle carote più lunghe (carota di Albenga) il vaso dovrà essere profondo almeno 50 cm per dare il giusto spazio alle radici.

Alla base del vaso dovranno essere inseriti dei cocci o dell’argilla espansa per permettere un migliore drenaggio dell’acqua.

Quando vengono coltivate in terra, frequentemente, le carote incontrano ostacoli come sassi o rametti che non permettono loro di svilupparsi correttamente.

Il problema non si presenterà nel caso di coltivazione in vaso. Dal momento che il terriccio sarà uniforme e ben drenato.

Come seminare

Le carote andranno seminate direttamente nel contenitore in cui cresceranno. I semi sono molto piccoli. E, per questo motivo, un po’ difficili da maneggiare.

Fare dei piccoli buchi nel terreno distanziati circa quattro centimetri l’uno dall’altro e inserire fino a tre semi in ogni buco. Per permettere alle carote di svilupparsi in maniera armoniosa bisognerà eliminare le piantine in eccesso a circa un mese dallo spuntare del germoglio.

Dopo un altro mese diradare ancora le ulteriori piantine in eccesso lasciandole a circa otto centimetri l’una dall’altra.

Le carote andranno raccolte a circa due mesi dalla semina.

Quando seminare

Il consiglio da seguire nella coltivazione delle carote, senza commettere errori, è seminarle nel periodo che va da metà marzo, aprile fino a settembre. Questo ortaggio preferisce il clima temperato. Non sopporta il freddo umido né esposizioni eccessivamente assolate. Sarà perfetto sistemarle in una zona fresca dove, preferibilmente, si alternino mezza giornata in piena luce e l’altra metà ombreggiata.

Irrigazione

Nella coltivazione delle carote in vaso giocherà un ruolo fondamentale una corretta irrigazione. Questo ortaggio dovrà essere annaffiato regolarmente. E il terreno non dovrà mai essere lasciato asciugare.

Tuttavia, sarebbe meglio evitare i ristagni di acqua che potrebbero danneggiare la nascita delle carote.

Per quanto riguarda la concimazione, sarebbe preferibile arricchire il terreno con concime a base di fosforo alcune settimane dopo che le piante si sono formate.

Malattie

Tra i semplici consigli da seguire per coltivare le carote senza commettere errori non si possono dimenticare le malattie.

Le carote coltivate sul balcone sono meno delicate e vulnerabili rispetto a quelle in terra. Tuttavia, seminarle vicino a cipolle e ad aglio aiuterà ad allontanare il rischio di attacchi da parte della mosca della carota.

